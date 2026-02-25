Ezekkel a módszerekkel enyhíthetők a pikkelysömör tünetei

Egy új kutatás szerint az étrend jelentős szerepet játszhat a pikkelysömör tüneteinek enyhülésében. A King’s College London szakemberei arra jutottak, hogy a nagyobb arányban fogyasztott növényi eredetű élelmiszerek összefüggésbe hozhatók a pikkelysömör enyhébb lefolyásával – írja a Lenta.

Az étrend jelentős szerepet játszhat a pikkelysömör tüneteinek enyhülésében? (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A vizsgálatban 257 pikkelysömörben szenvedő ember vett részt. A kutatók részletesen elemezték az étkezési szokásaikat, majd összevetették az elfogyasztott tápanyagokat a betegség súlyosságával.

Hogyan befolyásolja az étrend a pikkelysömört?

Az adatokból kiderült, hogy a résztvevők átlagosan a javasoltnál több cukrot fogyasztottak: a napi kalóriabevitelük 11,2 százaléka cukorból származott. Emellett a rostbevitelük is alacsony volt, napi körülbelül 20 gramm, ami elmarad az ajánlott mennyiségtől.

A legmarkánsabb összefüggést a fehérjeforrások és a pikkelysömör tüneteinek erőssége között találták. A testtömeg-index figyelembevételével végzett elemzés kimutatta, hogy a nagyobb arányú, húsból származó fehérjefogyasztás összefüggésben áll a betegség súlyosabb formájával.

Ezzel szemben azoknál, akik étrendjükben több növényi fehérjét – például hüvelyeseket, magvakat vagy teljes kiőrlésű gabonákat – fogyasztottak, kisebb eséllyel jelentkeztek a pikkelysömör súlyosabb tünetei.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények megfigyelésen alapulnak, így nem bizonyítják egyértelműen, hogy az étrend közvetlenül okozza a pikkelysömör súlyosbodását vagy enyhülését. Ugyanakkor az adatok arra utalnak, hogy a növényi alapú étrend fontos szerepet játszhat a pikkelysömör kezelési stratégiájában.

