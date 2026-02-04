Rosszul lett a pilóta – vészhelyzetet jelentett egy járat

Vészhelyzetet jelentett egy, Lanzarotéről Manchesterbe tartó Jet2-járat az Egyesült Királyság felett kedden, miután a fedélzeten szolgálatot teljesítő pilóta rosszullét miatt nem tudta folytatni a munkáját – tájékoztat az Express.

A pilóta cselekvőképtelenné válása után a légi irányítás azonnal intézkedett - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

A repüléskövető adatok szerint az LS980-as járat a tervezett érkezés előtt mintegy 25 perccel Squawk 7700-as vészjelzést adott le, amely általános vészhelyzetet jelez a légi forgalmi irányítás felé. A jelzés alapján a légi irányítás elsőbbséget biztosított a járat számára.

Az Airbus A321 típusú repülőgép 20 óra 14 perckor biztonságosan leszállt a Manchester Airport területén, majd kijelölt állóhelyre gurult. Az utasok a landolást követően rendben elhagyták a fedélzetet.

🚨 Flight EXS980 from Lanzarote to Manchester squawking 7700 due to a medical emergency.



Reportedly, pilot incapacitated. pic.twitter.com/Avy6J0H91L — wingbits (@wingbits) February 3, 2026

