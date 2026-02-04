Rosszul lett a pilóta – vészhelyzetet jelentett egy járat

Hírlevél
Váratlan esemény zavarta meg egy népszerű üdülőjárat útját az Egyesült Királyság felett, amikor a fedélzeten egészségügyi probléma merült fel. A pilóta állapota miatt a járat eltérő eljárás szerint folytatta az útját.
Vészhelyzetet jelentett egy, Lanzarotéről Manchesterbe tartó Jet2-járat az Egyesült Királyság felett kedden, miután a fedélzeten szolgálatot teljesítő pilóta rosszullét miatt nem tudta folytatni a munkáját – tájékoztat az Express.

A pilóta cselekvőképtelenné válása után a légi irányítás azonnal intézkedett
A repüléskövető adatok szerint az LS980-as járat a tervezett érkezés előtt mintegy 25 perccel Squawk 7700-as vészjelzést adott le, amely általános vészhelyzetet jelez a légi forgalmi irányítás felé. A jelzés alapján a légi irányítás elsőbbséget biztosított a járat számára.

Az Airbus A321 típusú repülőgép 20 óra 14 perckor biztonságosan leszállt a Manchester Airport területén, majd kijelölt állóhelyre gurult. Az utasok a landolást követően rendben elhagyták a fedélzetet.

A Jet2 szóvivője közölte: a Lanzarotéről induló járat elsőbbségi leszállást kért, miután az egyik pilóta rosszul lett. Hozzátette: az eset nem veszélyeztette az utasok biztonságát.

