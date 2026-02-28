Lebukott a tolvaj! Egy pingvin lopkodta a szomszédja kavicsait

Meglepő jelenetet rögzítettek egy angliai állatkertben: egy szemfüles „tolvaj” rendszeresen átosont a szomszédjához, és elcsent néhány értékes tárgyat. A tettes azonban nem ember volt, hanem egy rafinált pingvin – írja a whatsthejam.com.

Egy pingvin kavicsokat lopott a szomszédjától Angliában egy állatkertben. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az eset a cornwalli Newquay Állatkertben történt, ahol az Oreo nevű pingvint kapták rajta, amint kavicsokat lop a szomszéd fészkéből. A madár a zsákmányt saját fészkébe vitte vissza, hogy lenyűgözze párját, Humbugot.

Miért lop kavicsot egy pingvin?

A pingvinek a költési időszakban gondosan kiválasztott kövekből építik fészküket. A legjobb kavicsok segítenek szárazon és biztonságosan tartani a tojásokat, ezért a verseny meglepően komoly lehet közöttük. A 7 éves Oreo feltehetően azért döntött a „könnyebb út” mellett, hogy minél szebb fészket építsen, és így elnyerje párja tetszését.

