Pink végre megszólalt: drámai videóban cáfolta a pletykákat

24 perce
Olvasási idő: 3 perc
Pink egy Instagram-videóban reagált azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint különvált férjétől, Carey Harttól. Az amerikai énekesnő humorral kezelte a helyzetet, majd cáfolta az információt. Pink 20 éve él együtt a férjével.
pinkpletykaénekesnőházasság

A pletykát a People hozta le elsőként egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva, azt állítva, hogy a Pink és férje 20 év házasság után ismét különváltak – közölte az ABC News.

Pink – Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Pink
Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pink házassága nem ment tönkre 

Röviddel ezután a popsztár az Instagramon „fake newsnak”, azaz álhírnek nevezte az állítást. 

Most szóltak, hogy különváltam a férjemtől. Nem is tudtam róla. Köszönöm, People magazin. Köszönöm, US Weekly. Jó lenne a gyerekeinket is értesíteni? A 14 és a 9 éves gyerekeink sem tudnak róla

– mondta ironikusan a videóban.

A cikk megjelenése után a People frissítette anyagát, jelezve, hogy Pink az Instagramon cáfolta a hírt.

Pink és Carey Hart 2006-ban házasodtak össze. 2008-ban rövid időre különváltak, de hamarosan kibékültek. Két gyermekük van: Willow Sage Hart (14) és Jameson Moon Hart (9).

Az énekesnőt nemrég jelölték a Rock and Roll Hall of Famebe is.

Kórházba szállították Pinket a szilveszteri buli után

Kórházi ágyáról jelentkezett be a világhírű énekesnő szilveszter éjjelén. Pink a nyakán fehér kötést viselt, hiszen az év utolsó napján komoly orvosi beavatkozáson esett át.

Britney Spears óriásit villantott: furcsa videója miatt újra aggódnak érte a rajongók

Ismét felrobbantotta az internetet a popikon. Britney Spears ezúttal egy szokatlan, energikus táncvideót tett közzé közösségi oldalán, amely nem kis vihart kavart.

 

 

