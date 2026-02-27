Pink végre megszólalt: drámai videóban cáfolta a pletykákat

A pletykát a People hozta le elsőként egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva, azt állítva, hogy a Pink és férje 20 év házasság után ismét különváltak – közölte az ABC News.

Pink

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pink házassága nem ment tönkre

Röviddel ezután a popsztár az Instagramon „fake newsnak”, azaz álhírnek nevezte az állítást.

Most szóltak, hogy különváltam a férjemtől. Nem is tudtam róla. Köszönöm, People magazin. Köszönöm, US Weekly. Jó lenne a gyerekeinket is értesíteni? A 14 és a 9 éves gyerekeink sem tudnak róla

– mondta ironikusan a videóban.

A cikk megjelenése után a People frissítette anyagát, jelezve, hogy Pink az Instagramon cáfolta a hírt.

Pink és Carey Hart 2006-ban házasodtak össze. 2008-ban rövid időre különváltak, de hamarosan kibékültek. Két gyermekük van: Willow Sage Hart (14) és Jameson Moon Hart (9).

Az énekesnőt nemrég jelölték a Rock and Roll Hall of Famebe is.

