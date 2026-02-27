Felháborító videón gyalázza meg egy férfi a többezer éves piramist

Egy egyiptomi idegenvezetőt őrizetbe vettek, miután videó készült róla, amint krétával rajzol egy 4000 éves piramis egyik kőtömbjére a Kairó közelében.

Krétával rajzolt a piramisra az idegenvezető

A február 22-én megosztott felvétel közel félmillió megtekintést ért el. A videón látható, ahogy az idegenvezető krétával rajzol a kőtömbre, miközben egy szemtanú figyelmezteti, hogy amit tesz, az helytelen. A beszámolók szerint a férfi orosz turistákat kísért, és meglepetten reagált a számonkérésre.

Az egyiptomi belügyminisztérium vizsgálatot indított, a férfit rövid időn belül letartóztatták. Kihallgatásán elismerte tettét, munkájából ideiglenesen felfüggesztették. A rajzokat a régészeti hatóság eltávolította.

Szakértők szerint a kréta vegyi anyagai reakcióba léphetnek a mészkővel és a gránittal, ami hosszú távon károsíthatja a felszínt. Helyi sajtóinformációk alapján a férfi akár egy évnél hosszabb börtönbüntetést és jelentős pénzbírságot is kaphat, ha elítélik műemlékrongálás miatt – számolt be a Daily Mail.

