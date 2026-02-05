Vérfürdő a strandon: piranhák tépték szét a fürdőzőket, 40 ember megsérült

A kegyetlen támadások váratlanul érték a fürdőzőket, akik éppen a Paraná folyóban hűsöltek Argentína Victoria városa közelében. A mentők és a vízimentők sorra látták el a vérző sérülteket, miközben a strandot lezárták és vörös zászlót vontak fel. A brutális piranha-támadások súlyosságát jelzi, hogy az egyik áldozat elveszítette az ujját – írja a The Sun.

A piranhák bőr- és húsdarabokat haraptak ki áldozataikból.

Fotó: Unsplash

Vérszomjas piranha raj tartja rettegésben a fürdőzőket

A vízimentők összesen 46 súlyos esetet kezeltek, három teljes elsősegélycsomagot használtak el a helyszínen. A hatóságok szerint a sérültek egy része tiltott zónában ment a vízbe, annak ellenére, hogy a figyelmeztető táblák már kint voltak.

A strandot teljesen kiürítették, a fürdőzőket azonnal kiterelték a vízből az extrém veszély miatt.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a magas hőmérséklet és a rendkívül alacsony vízállás miatt a halak a sekély part menti részeken gyűlnek össze. A folyó vízszintje történelmi mélyponton van, ami tovább növeli a támadások kockázatát. Felmerült egy kétméteres védőháló kiépítése is, láncokkal és bójákkal, hogy áprilisig biztonságban maradhasson a partszakasz. A sokkoló esetek nyomán szigorúbb intézkedéseket követelnek a helyiek és a szakemberek.

Vérző testtel menekültek ki a vízből

Néhány hete a Paraguacu folyón, a Bahia állambeli Iacu településnél történt támadás. Legalább tíz ember megsérült, többen vérző lábakkal menekültek ki a vízből.

Tudja mitől borotvaélesek a piranhák fogai?

A piranhák borotvaéles fogaikról és könyörtelen harapásukról ismertek. Az őrült táplálkozási vágy annyira izgalomba hozza a halat, hogy szinte másodpercek alatt széttépi és elfogyasztja a zsákmányt. Szája pedig telis-tele van hústépésre specializálódott, borotvaéles fogakkal. Ezek a fogak azonban igen könnyen elkophatnak. Egy új tanulmány szerint a piranhák ezért rendszeresen cserélik a fogaikat.