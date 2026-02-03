Pizzafutár miatt zuhant ki az ötödikről egy fiú

A baleset a Newton Streeten található Thurston Dwellings épületében történt, ahol a férfi az ötödik emeletről zuhant ki. A hozzátartozók hangsúlyozzák, hogy nem viselkedett felelőtlenül, csupán a pizzafutár érkezését ellenőrizte, amikor a korlát megadta magát – írja a Daily Mail.

Egy szelet pizza miatt történt a felfoghatatlan tragédia

A fiatal férfi az esés következtében azonnal életét vesztette, a mentők erőfeszítései ellenére nem sikerült megmenteni az életét. Édesapja a helyszínen szembesült a történtek következményeivel, és súlyos sokkot kapott. A család szerint a

a biztonsági korlátnak meg kellett volna akadályoznia az esést, ezért válaszokat várnak.

Joshua Robbins Észak-Írországból, Claudy városából származott, és tíz éve költözött Londonba. Ismerősei kedvesnek, vidámnak, barátságosnak és karizmatikusnak írták le. A rendőrség közlése szerint az eset körülményeit vizsgálják, és egyelőre nem kezelik bűncselekményként.

A családot a The Katie Trust nevű jótékonysági szervezet támogatja, amely hirtelen halálesetekben érintetteknek segít.

A hozzátartozók szerint Joshua értékes életet élt, és halála olyan tragédia, amelynek nem lett volna szabad megtörténnie.

