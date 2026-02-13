Plasztikai műtét férfiaknál: ezek a legnépszerűbb beavatkozások

A plasztikai műtét férfiaknál korábban tabunak számított, ma azonban a szakemberek szerint teljesen megváltozott a helyzet: a páciensek tudatosan, előre tájékozódva, konkrét elképzelésekkel érkeznek a rendelőkbe.
Milyen plasztikai műtét érdekli leginkább a férfiakat 2026-ban?
A szakemberek szerint a leggyakoribb első lépés a botox és más neuromodulátorok alkalmazása, főként a homlokon, a szemöldök közti ráncoknál és a szem környékén. A férfiak jellemzően nem „fiatalabbnak”, hanem kipihentebbnek és energikusabbnak szeretnének látszani.
Emellett egyre népszerűbbek a hialuronsavas töltések, amelyekkel finoman formálják az állvonalat, az állat, vagy csökkentik a szem alatti árkokat. A cél általában természetes hatás, feltűnés nélkül.
Mely nagyobb beavatkozások a legnépszerűbbek?
A testkontúrozás – különösen a has és az oldalsó területek zsírleszívása – az egyik leggyakoribb kérés. Olyan férfiak jelentkeznek, akik sportolnak, de bizonyos makacs zsírpárnáktól nem tudnak megszabadulni – írja a The Huffington Post.
A nyakplasztika szintén keresett beavatkozás, főleg 40 év felett, amikor a férfiak élesebb, markánsabb állvonalat szeretnének visszanyerni.
A szemhéjplasztika is előkelő helyen áll a listán: a beavatkozás célja, hogy a páciens frissebbnek, éberebbnek tűnjön anélkül, hogy „megcsinált” hatást keltene.
Emellett a férfimell-műtét (gynecomastia) is sokaknál első lépés, mivel ez sok esetben régóta fennálló önbizalomproblémát old meg.
A férfiak és a szépségipar: új trend hódít.
Szakértők szerint az online tér komoly szerepet játszik a testkép torzulásában.