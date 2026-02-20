Kétgyermekes édesanya halt meg plasztikai műtét után – sokkoló részletek derültek ki

A kétgyermekes édesanya, Bianca Dias a Guarujá tengerparti családi házban lábadozott a plasztikai műtétet követően, amikor hirtelen légszomj lépett fel nála. Kórházba szállították, ám az életét már nem tudták megmenteni. Halála 18 nappal az operáció után következett be – számolt be a Mirror.

Bianca Dias néhány nappal a plasztikai műtét után lett rosszul

Fotó: Instagram

Tragédiával végződött a plasztikai műtét

A család szerint a fiatal nő valószínűleg tüdőembóliában halt meg. A pontosan elvégzett műtétről hivatalosan nem közöltek részleteket, de rajongói között felmerült a zsírleszívás és a hasplasztika lehetősége is.

Az ilyen nagyobb esztétikai beavatkozások esetén fennáll a trombózis és a tüdőembólia kockázata, különösen, ha több műtétet végeznek egyszerre. A komplikációk esélye az első 48 órában a legmagasabb, de akár 20 napig is veszélyt jelenthetnek.

Bianca Diasnak közel 60 ezer követője volt, és jól ismert személyiségnek számított szülővárosában, Mauában. Instagram-bemutatkozásában ez állt:

A saját tempómban élek, kapkodás nélkül, céllal.”

A közösségi oldalán több száz részvétnyilvánító üzenet jelent meg. Egy barátja azt írta: „Felfoghatatlan fájdalom, barátom. Nehéz elhinni, hogy elmentél.”

Az év elején egy másik influencer, Yulia Burtseva is meghalt plasztikai beavatkozás után. A 38 éves, több mint 70 ezer követővel rendelkező tartalomgyártó Moszkvában esett át egy fenékemelő műtéten, amelyet követően anafilaxiás sokkot kapott.

A szakértők szerint a brazil fenékemelés (BBL) az egyik legkockázatosabb esztétikai beavatkozás, mivel előfordulhat zsírembólia, amikor a véráramba jutó zsírrészecskék elzárják a tüdő egyik artériáját, ami akár halálos kimenetelű is lehet.

