Amikor megszületett a „kilencedik bolygó” – a Plútó története

A Pluto felfedezése nem egy hirtelen ötlet eredménye volt, hanem egy hosszú gondolkodási folyamat végállomása. A történet gyökerei a 19. század közepéig nyúlnak vissza, amikor a Neptunusz pályájában tapasztalt eltérések arra utaltak, hogy a Naprendszerben egy még távolabbi, addig ismeretlen égitest hatása érvényesül.
Ezt a feltételezett objektumot nevezték el Planet X-nek. Csakhogy a Neptunusznál is messzebb keringő égitest keresése sokkal nehezebb feladatnak bizonyult: halvány volt, lassan mozgott, és csak nagy távcsövekkel lehetett reménykedni a megtalálásában.
A Pluto felfedezése és története
A Planet X megszállott keresője Percival Lowell volt, a gazdag bostoni arisztokrata és csillagász, aki 1894-ben megalapította az arizonai Lowell Obszervatóriumot. Bár Lowell életében nem találta meg a keresett bolygót, végrendeletében pénzt hagyott a kutatás folytatására – olvasható a Csillagvizsgáló.blog.hu oldalán.
Halála után jogi viták és anyagi nehézségek hátráltatták a munkát, ám az 1920-as évek közepére új lendületet kapott a projekt – immár egy egészen fiatal csillagász közreműködésével.
1929-ben a mindössze 22 éves Clyde Tombaugh kapta meg a feladatot, hogy átfésülje az égboltot az X bolygó után kutatva. Tombaugh a „blink technikát” alkalmazta:
ugyanarról az égterületről készült fotólemezeket hasonlított össze, hogy kiszúrja az elmozduló objektumokat.
1930. február 18-án végül megtörtént az áttörés. Tombaugh észrevette, hogy az egyik halvány pont elmozdult a csillagokhoz képest. A feltételezett Planet X megszületett – hamarosan a Pluto nevet kapta.
Pluto felfedezése – egy bolygó születése
A felfedezést 1930. március 13-án jelentették be hivatalosan, és a világ ujjongva fogadta a hírt:
megszületett a Naprendszer kilencedik bolygója.
A Plútó azonnal bekerült a tankönyvekbe, poszterekre, és egy egész generáció tanulta meg a bolygók sorát vele együtt.
Csakhogy már a kezdetektől kérdések merültek fel. A Pluto rendkívül halvány volt, tömege és mérete bizonytalan, és minden új mérés egyre kisebbnek mutatta.
A Pluto nevű törpebolygó
Az első becslések még földméretű égitesttel számoltak, ám a későbbi mérések jelentősen csökkentették a Plútó méretét. Az igazi fordulat 1978-ban jött el, amikor felfedezték holdját, a Charont. Ennek mozgásából már pontosan meghatározható volt a
Pluto tömege: mindössze a Föld tömegének 0,22%-a.
Kiderült, hogy:
- kisebb, mint a Merkúr,
- kisebb, mint a Föld Holdja,
- felszíne nagyjából Oroszország méretével vetekszik.
A kérdés elkerülhetetlenné vált: valóban bolygó-e a Pluto?
A nagy „lefokozás”
2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió újradefiniálta a „bolygó” fogalmát. Az új kritériumok szerint az égitestnek:
- a Nap körül kell keringenie,
- gömb alakúnak kell lennie,
- meg kell tisztítania pályáját a környező objektumoktól.
A Plútó az utolsó feltételnek nem felelt meg, mivel a Kuiper-övben kering, sok hasonló égitest társaságában.
A döntés megszületett: a Plútó törpebolygó lett.
Egy történet, amely nem ért véget
A döntés különösen az Egyesült Államokban váltott ki érzelmi reakciókat – nem véletlenül, hiszen a Plútó az egyetlen „amerikai felfedezésű” bolygó volt. A mai napig sokan visszakövetelik bolygóstátuszát, és minden évben megtartják a Pluto Day-t, egyszerre tiltakozásként és önironikus emléknapként.
Különös epilógus, hogy Clyde Tombaugh hamvainak egy része a New Horizons űrszondán utazott, amely 2015-ben elhaladt a Plútó mellett, és minden addiginál részletesebb képeket küldött róla a Földre
– olvasható a Wikipedia szócikkében.
Egy apró égitest, hatalmas örökséggel
A Pluto felfedezése több mint egy csillagászati esemény: tanmese a tudomány természetéről. Arról, hogy a tudás változik, a definíciók átalakulnak – de a felfedezés öröme és jelentősége örök marad.
1930. február 18-a óta a Plútó lehet, hogy nem bolygó többé, de helye a tudománytörténetben megkérdőjelezhetetlen.
Cikkünk megszületésében tevékeny szerept játszott az angol nyelvű Wikipedia Pluto szócikke is.
A Plútó név az alvilág római istenétől származik; egyben Hádésznek, a görög megfelelőjének is egyik elnevezése.