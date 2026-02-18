Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drog, orgia, coming soon – mi minden derül ki még Magyar Péterről?

Ezt látnia kell!

Ránk rúgja az ajtót az időjárás: ez a jelenség teheti tönkre a 2026-os évünket

naprendszer

Amikor megszületett a „kilencedik bolygó” – a Plútó története

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1930. február 18-án egy fiatal amatőr csillagász olyan felfedezést tett, amely évtizedekre átírta a Naprendszerről alkotott képünket. A Pluto felfedezése nemcsak tudományos mérföldkő volt, hanem egy érzelmekkel, vitákkal és identitáskérdésekkel átszőtt történet kezdete is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
naprendszertörpebolygóPlutocsillagászat

A Pluto felfedezése nem egy hirtelen ötlet eredménye volt, hanem egy hosszú gondolkodási folyamat végállomása. A történet gyökerei a 19. század közepéig nyúlnak vissza, amikor a Neptunusz pályájában tapasztalt eltérések arra utaltak, hogy a Naprendszerben egy még távolabbi, addig ismeretlen égitest hatása érvényesül.

Pluto felfedezése 1930. február 18. - A Pluto 2015. július 14-én készült valós színű képe (New Horizons űrszonda)
Pluto felfedezése 1930. február 18. – A Pluto 2015. július 14-én készült valós színű képe (New Horizons űrszonda)
Fotó: Wikipedia

Ezt a feltételezett objektumot nevezték el Planet X-nek. Csakhogy a Neptunusznál is messzebb keringő égitest keresése sokkal nehezebb feladatnak bizonyult: halvány volt, lassan mozgott, és csak nagy távcsövekkel lehetett reménykedni a megtalálásában.

A Pluto felfedezése és története

A Planet X megszállott keresője Percival Lowell volt, a gazdag bostoni arisztokrata és csillagász, aki 1894-ben megalapította az arizonai Lowell Obszervatóriumot. Bár Lowell életében nem találta meg a keresett bolygót, végrendeletében pénzt hagyott a kutatás folytatására – olvasható a Csillagvizsgáló.blog.hu oldalán.

A Plútó név az alvilág római istenétől származik; egyben Hádésznek, a görög megfelelőjének is egyik elnevezése.

Halála után jogi viták és anyagi nehézségek hátráltatták a munkát, ám az 1920-as évek közepére új lendületet kapott a projekt – immár egy egészen fiatal csillagász közreműködésével.

1929-ben a mindössze 22 éves Clyde Tombaugh kapta meg a feladatot, hogy átfésülje az égboltot az X bolygó után kutatva. Tombaugh a „blink technikát” alkalmazta: 

ugyanarról az égterületről készült fotólemezeket hasonlított össze, hogy kiszúrja az elmozduló objektumokat.

A Plútó felfedezője, Clyde Tombaugh csillagász, a házilag készített 9 hüvelykes távcsövével látható
A Plútó felfedezője, Clyde Tombaugh csillagász, a házilag készített 9 hüvelykes távcsövével látható
Fotó: Ismeretlen - I cropped this image from the original found at O'Hara, Elva R. (2006). Clyde W. Tombaugh: Farm Boy Reached for the Stars. Borderlands 25., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42162321 / Wikipedia

1930. február 18-án végül megtörtént az áttörés. Tombaugh észrevette, hogy az egyik halvány pont elmozdult a csillagokhoz képest. A feltételezett Planet X megszületett – hamarosan a Pluto nevet kapta.

Pluto felfedezése – egy bolygó születése

A felfedezést 1930. március 13-án jelentették be hivatalosan, és a világ ujjongva fogadta a hírt: 

megszületett a Naprendszer kilencedik bolygója. 

A Plútó azonnal bekerült a tankönyvekbe, poszterekre, és egy egész generáció tanulta meg a bolygók sorát vele együtt.

Csakhogy már a kezdetektől kérdések merültek fel. A Pluto rendkívül halvány volt, tömege és mérete bizonytalan, és minden új mérés egyre kisebbnek mutatta.

A Pluto nevű törpebolygó

Az első becslések még földméretű égitesttel számoltak, ám a későbbi mérések jelentősen csökkentették a Plútó méretét. Az igazi fordulat 1978-ban jött el, amikor felfedezték holdját, a Charont. Ennek mozgásából már pontosan meghatározható volt a 

Pluto tömege: mindössze a Föld tömegének 0,22%-a.

This NASA handout photo shows the clearest view yet of the distant planet Pluto (L) and its moon, Charon, as revealed by NASA's Hubble Space Telescope (HST). The image was taken by the European Space Agency's Faint Object Camera on 21 February 1994 when the planet was 2,6 billion miles (4,4 billion kilometers) from Earth, or nearly 30 times the separation between Earth and the sun. Pluto on 24 August 2006, lost its seven-decade status as the ninth and outermost planet of the solar system, the world's top astrononomical body decided.The decision was made at an assembly of the International Astronomical Union (IAU). "The eight planets are Mercury, Earth, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune," said the IAU resolution, passed in a raised-hands vote after what, by the discreet standards of the astronomical community, was a stormy debate. Pluto's status had been contested for many years by astronomers who said that its tiny size and highly eccentric orbit precluded it from joining the other acknowledged planets. (Photo by HO / NASA / AFP)
Ez a NASA által kiosztott fotó a távoli Plútó (B) bolygó és Charon holdjának eddigi legtisztább képét mutatja, ahogyan azt a NASA Hubble Űrteleszkópja (HST) feltárta. A képet az Európai Űrügynökség Faint Object kamerája készítette 1994. február 21-én, amikor a bolygó 2,6 milliárd mérföldre (4,4 milliárd kilométerre) volt a Földtől, ami közel 30-szorosa a Föld és a Nap közötti távolságnak
Fotó: HO / NASA / AFP

Kiderült, hogy:

  • kisebb, mint a Merkúr,
  • kisebb, mint a Föld Holdja,
  • felszíne nagyjából Oroszország méretével vetekszik.

A kérdés elkerülhetetlenné vált: valóban bolygó-e a Pluto?

This handout picture obtained from NASA on December 5, 2015 shows an image taken from NASA's New Horizons spacecraft showing new details of Plutos rugged, icy cratered plains. on the planet Pluto. The US space agency has released a series of sharp Pluto snapshots, billing them as the best close-ups of the dwarf planet we may see for decades. (Photo by HO / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HANDOUT / NASA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Ez a NASA-tól 2015. december 5-én kapott kép a NASA New Horizons űrszondájának felvételét mutatja, amely a Plútó bolygón található zord, jeges, kráterekkel borított síkság új részleteit mutatja be
Fotó: HO / NASA / AFP

A nagy „lefokozás”

2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió újradefiniálta a „bolygó” fogalmát. Az új kritériumok szerint az égitestnek:

  • a Nap körül kell keringenie,
  • gömb alakúnak kell lennie,
  • meg kell tisztítania pályáját a környező objektumoktól.

A Plútó az utolsó feltételnek nem felelt meg, mivel a Kuiper-övben kering, sok hasonló égitest társaságában. 

A döntés megszületett: a Plútó törpebolygó lett.

Artwork of the solar system, showing the paths of the eight major planets as they orbit the Sun, as well as Pluto and Eris, which are dwarf planets. The four inner planets are, from inner to outer, Mercury, Venus, Earth and Mars. The four outer planets are, inner to outer, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
A Naprendszert ábrázoló grafika, amely a nyolc fő bolygó, valamint a törpebolygó Plútó és Erisz pályáját mutatja be, ahogy azok a Nap körül keringenek. A négy belső bolygó, belsőtől kifelé haladva: Merkúr, Vénusz, Föld és Mars. A négy külső bolygó, belsőtől kifelé haladva: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptunusz
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / AFP

Egy történet, amely nem ért véget

A döntés különösen az Egyesült Államokban váltott ki érzelmi reakciókat – nem véletlenül, hiszen a Plútó az egyetlen „amerikai felfedezésű” bolygó volt. A mai napig sokan visszakövetelik bolygóstátuszát, és minden évben megtartják a Pluto Day-t, egyszerre tiltakozásként és önironikus emléknapként.

Különös epilógus, hogy Clyde Tombaugh hamvainak egy része a New Horizons űrszondán utazott, amely 2015-ben elhaladt a Plútó mellett, és minden addiginál részletesebb képeket küldött róla a Földre

– olvasható a Wikipedia szócikkében.

 

In 2015, the NASA probe New Horizons finally arrived at Pluto after a decade-long flight. As the probe passed the dwarf planet, it peered back towards the Sun and photographed Pluto with its scant atmosphere illuminated by the Sun behind it. This image shows the scene, with Charon at upper right. (Photo by MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / Science Photo Library via AFP)
2015-ben a NASA New Horizons űrszondája egy évtizedes repülés után végre megérkezett a Plútóhoz. Amikor a szonda elhaladt a törpebolygó mellett, visszanézett a Napra, és lefényképezte a Plútót, amelynek gyér légkörét a mögötte lévő Nap világította meg. Ez a kép a jelenetet mutatja, a Charonnal a jobb felső sarokban
Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA / AFP

Egy apró égitest, hatalmas örökséggel

A Pluto felfedezése több mint egy csillagászati esemény: tanmese a tudomány természetéről. Arról, hogy a tudás változik, a definíciók átalakulnak – de a felfedezés öröme és jelentősége örök marad.

1930. február 18-a óta a Plútó lehet, hogy nem bolygó többé, de helye a tudománytörténetben megkérdőjelezhetetlen.

Cikkünk megszületésében tevékeny szerept játszott az angol nyelvű Wikipedia Pluto szócikke is.

További tartalmak:

Megmutatjuk, milyen különleges égi jelenségek lesznek az évben – készítse elő a naptárát!

A csillagászat szerelmesei számára felejthetetlen élményeket ígér a 2026-os esztendő, hiszen rengeteg látnivaló vár ránk. A közelgő égi jelenségek között káprázatos szuperholdak, intenzív meteoresők és drámai nap- és holdfogyatkozások is szerepelnek, így az év minden szakaszában érdemes lesz az eget fürkészni.

Szemünk elé tárult a Naprendszer egyik legféltettebb titka

Csillagászoknak most először sikerült lencsevégre kapniuk azt a mozzanatot, amikor egy fiatal naprendszerben a bolygók elkezdenek formálódni a központi csillag körül. A mi Naprendszerünkben jó pár milliárd évvel lecsúsztunk erről a megfigyelésről, de most bepótolhatjuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!