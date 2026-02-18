Amikor megszületett a „kilencedik bolygó” – a Plútó története

A Pluto felfedezése nem egy hirtelen ötlet eredménye volt, hanem egy hosszú gondolkodási folyamat végállomása. A történet gyökerei a 19. század közepéig nyúlnak vissza, amikor a Neptunusz pályájában tapasztalt eltérések arra utaltak, hogy a Naprendszerben egy még távolabbi, addig ismeretlen égitest hatása érvényesül.

Pluto felfedezése 1930. február 18. – A Pluto 2015. július 14-én készült valós színű képe (New Horizons űrszonda)

Fotó: Wikipedia

Ezt a feltételezett objektumot nevezték el Planet X-nek. Csakhogy a Neptunusznál is messzebb keringő égitest keresése sokkal nehezebb feladatnak bizonyult: halvány volt, lassan mozgott, és csak nagy távcsövekkel lehetett reménykedni a megtalálásában.

A Pluto felfedezése és története

A Planet X megszállott keresője Percival Lowell volt, a gazdag bostoni arisztokrata és csillagász, aki 1894-ben megalapította az arizonai Lowell Obszervatóriumot. Bár Lowell életében nem találta meg a keresett bolygót, végrendeletében pénzt hagyott a kutatás folytatására – olvasható a Csillagvizsgáló.blog.hu oldalán.

Halála után jogi viták és anyagi nehézségek hátráltatták a munkát, ám az 1920-as évek közepére új lendületet kapott a projekt – immár egy egészen fiatal csillagász közreműködésével.

1929-ben a mindössze 22 éves Clyde Tombaugh kapta meg a feladatot, hogy átfésülje az égboltot az X bolygó után kutatva. Tombaugh a „blink technikát” alkalmazta:

ugyanarról az égterületről készült fotólemezeket hasonlított össze, hogy kiszúrja az elmozduló objektumokat.

A Plútó felfedezője, Clyde Tombaugh csillagász, a házilag készített 9 hüvelykes távcsövével látható

Fotó: Ismeretlen - I cropped this image from the original found at O'Hara, Elva R. (2006). Clyde W. Tombaugh: Farm Boy Reached for the Stars. Borderlands 25., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42162321 / Wikipedia

1930. február 18-án végül megtörtént az áttörés. Tombaugh észrevette, hogy az egyik halvány pont elmozdult a csillagokhoz képest. A feltételezett Planet X megszületett – hamarosan a Pluto nevet kapta.

Pluto felfedezése – egy bolygó születése

A felfedezést 1930. március 13-án jelentették be hivatalosan, és a világ ujjongva fogadta a hírt:

megszületett a Naprendszer kilencedik bolygója.

A Plútó azonnal bekerült a tankönyvekbe, poszterekre, és egy egész generáció tanulta meg a bolygók sorát vele együtt.

Csakhogy már a kezdetektől kérdések merültek fel. A Pluto rendkívül halvány volt, tömege és mérete bizonytalan, és minden új mérés egyre kisebbnek mutatta.