Popcorn tüdő lehet a következménye ennek a konyhai szokásnak

A 58 éves Roland Esparza esetében a popcorn tüdő kialakulását hozták összefüggésbe a diacetil tartalmú főzőspray hosszú távú használatával. Az esküdtszék úgy találta, hogy a Conagra nem figyelmeztette megfelelően a fogyasztókat a főzőspray belélegzés veszélyeire – írj a NewYorkPost.

Sematikus orvosi illusztráció a popcorn tüdő (bronchiolitis obliterans) állapotáról: a tüdő és a légutak láthatók, a kinagyított részben gyulladás és nyálkafelhalmozódás szűkíti a kis hörgőket Fotó: PIKOVIT / SCIENCE PHOTO LIBRARY / TPA

Az eredetileg megítélt kártérítés összege mai árfolyamon átszámítva közel 9 milliárd forintnak felel meg.

Popcorn tüdő: visszafordíthatatlan károsodás és dupla tüdőátültetés veszélye

A férfi évtizedeken át naponta többször használta a vajas ízesítésű spray-t, mert egészségesebb alternatívának hitte. Most dupla tüdőátültetés várhat rá, mivel a bronchiolitis obliterans tünetei visszafordíthatatlan állapotot jeleznek.

A popcorn tüdő, orvosi nevén bronchiolitis obliterans, egy ritka krónikus tüdőbetegség, amely a kis légutak hegesedésével és beszűkülésével jár. A bronchiolitis obliterans tünetei közé tartozik a tartós köhögés, légszomj és terhelésre jelentkező fulladás.

A betegséget korábban főként pattogatott kukorica gyárak dolgozóinál diagnosztizálták, akik diacetil gőzét lélegezték be.

Mit mond a gyártó?

A Conagra közölte, hogy nem ért egyet az ítélettel, és jogi úton kívánja megtámadni a döntést. A vállalat szerint a szóban forgó főzőspray már közel két évtizede diacetil-mentes.

Az ügy azonban precedensértékű lehet, hiszen ez az első ismert eset, amikor nem gyári dolgozó, hanem egy hétköznapi fogyasztó kapott közel 9 milliárd forintos kártérítést popcorn tüdő miatt.

