Mocskos pornóoldalakon mutogatta magát a tanárnő

A pornós tanárnő egy sussexi általános iskolában dolgozott helyettesítőként, amikor az ügye napvilágra került. A pedagógus egy londoni oktatási ügynökség közvetítésével kapta a rövid távú megbízást.

Pornóoldalakon szerepelt a tanárnő (illusztráció) Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Pornófilmeket készített a tanárnő

A hatósági meghallgatáson elhangzott, hogy a tanárnő „nagymama tanárként” készített videókat fizetős felnőttoldalakra 2023 és 2025 között. A gyanú akkor merült fel, amikor egy kolléga egy OnlyFans-értesítést látott a telefonján, ami felvetette az erotikus tartalmak készítésének lehetőségét.

Erotikus tartalmak miatt bukott le a pedagógus

A pedagógus elismerte a fiók létezését, majd bezárta azt, és aláírta a szigorúbb magatartási szabályzatot.

Később azonban újra megjelent a pornóoldalakon, ami újabb eljárást vont maga után.

Az ügy végkimeneteleként a tanárnőt határozatlan időre eltiltották a tanítástól. A döntés az iskola és a hatóságok részéről a pedagógusi hivatással összeegyeztethetetlen tevékenység miatt született – számolt be a The Sun című brit bulvárlap.

Mindenesetre érdekes, hogyan találhatták meg újra a pornós tanárnőt. Elképzelhető, hogy valaki a környezetéből előszeretettel fogyasztotta az erotikus tartalmait...

