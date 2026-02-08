Mocskos pornóoldalakon mutogatta magát a tanárnő

Hírlevél
Hatalmas vitát kavart Angliában egy pedagógus esete, aki erotikus tartalmakat gyártott. Botrányt kavart a pornós tanárnő, akiről kiderült, hogy fizetős felnőttoldalakon szerepelt. Az ügy hatósági meghallgatásig és súlyos következményekig vezetett. A nőt végül eltiltották a tanítástól.
A pornós tanárnő egy sussexi általános iskolában dolgozott helyettesítőként, amikor az ügye napvilágra került. A pedagógus egy londoni oktatási ügynökség közvetítésével kapta a rövid távú megbízást.

Pornóoldalakon szerepelt a tanárnő
Pornóoldalakon szerepelt a tanárnő (illusztráció) Fotó: JOAN CROS / NurPhoto

Pornófilmeket készített a tanárnő

A hatósági meghallgatáson elhangzott, hogy a tanárnő „nagymama tanárként” készített videókat fizetős felnőttoldalakra 2023 és 2025 között. A gyanú akkor merült fel, amikor egy kolléga egy OnlyFans-értesítést látott a telefonján, ami felvetette az erotikus tartalmak készítésének lehetőségét.

Erotikus tartalmak miatt bukott le a pedagógus

A pedagógus elismerte a fiók létezését, majd bezárta azt, és aláírta a szigorúbb magatartási szabályzatot. 

Később azonban újra megjelent a pornóoldalakon, ami újabb eljárást vont maga után.

Az ügy végkimeneteleként a tanárnőt határozatlan időre eltiltották a tanítástól. A döntés az iskola és a hatóságok részéről a pedagógusi hivatással összeegyeztethetetlen tevékenység miatt született – számolt be a The Sun című brit bulvárlap.

Mindenesetre érdekes, hogyan találhatták meg újra a pornós tanárnőt. Elképzelhető, hogy valaki a környezetéből előszeretettel fogyasztotta az erotikus tartalmait...

