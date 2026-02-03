A kollégák buktatták le: így hagyta ott civil munkáját a díjnyertes pornósztár

A civil munka és a felnőttfilm-ipar sokáig egymás mellett futott, különösebb fennakadás nélkül. A híres pornósztár, jasmine Jae a mindennapokban irodai környezetben dolgozott, miközben az erotikus tartalom és a pornófilm világa már ismertté tette egy szűkebb közönség számára. Ez a kettősség hosszú ideig működött, egészen egy váratlan fordulatig.

A híres pornósztár, Jasmine Jae személyesen Forrás: Instagram/Jasminejae.club

Jasmine Jae: Egy pornósztár története

A fordulópont akkor érkezett el, amikor egy munkahelyi WhatsApp-csoportban elkezdtek terjedni a róla szóló pikáns videók és képek. A pornósztár története ekkor vált nyilvánossá a kollégák előtt. A lebukás gyors és kínos volt, és egyértelművé tette, hogy a két világ többé nem választható szét.

Jasmine egy este üzenetet kapott: az egész iroda róla beszél. Másnap beadta a felmondását, és végleg maga mögött hagyta a civil karriert. A pornósztár döntése egyértelmű volt, a botrány pedig végül felszabadítóan hatott rá.

Teljes állásban a pornóiparban

A lebukás után már nem bujkált tovább, hanem teljes állásban a pornóiparban folytatta. A népszerű pornós mára több százezres rajongótábort épített, és híres pornószínésznőként vált ismertté. A pornósztár karrierje így egyetlen üzenet hatására lépett új szintre – írja a megrendítő eseményekről a Daily Star.

