A szexi pornósztár egy kosármeccsen jelent meg a híresség oldalán

A pornósztár Sky Bri és Druski a hírességek számára fenntartott „celebrity row” sorban foglalt helyet, közvetlenül Spike Lee mellett, aki köztudottan a New York Knicks egyik legnagyobb rajongója. A páros mosolyogva figyelte a mérkőzést, jelenlétük pedig gyorsan felkeltette a rajongók figyelmét – írja a New York Post.
A helyszínen készült felvételek szerint Druskit – polgári nevén Drew Desbordes-t – és Sky Brit együtt látták megérkezni az arénához egy sötét színű SUV-val. A humorista autogramokat osztott a rajongóknak, miközben a pornósztár az aréna felé indult. A közös megjelenést egyikük sem kommentálta hivatalosan.
Druski és a pornósztár egy párt alkot?
Mindkét hírességről úgy tudni, hogy jelenleg egyedülálló. Druski 2024-ben szakított Rubi Rose rapperrel, míg Sky Brit korábban több ismert influenszerrel és tartalomgyártóval is kapcsolatba hozták. Egyelőre azonban nem erősítették meg, hogy romantikus kapcsolat állna a háttérben.
