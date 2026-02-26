Előkerült a hírhedt orosz oligarcha és elképesztő dolgokat mondott

A Vlagyimir Potanin orosz milliárdos a Forbes Russia hasábjain adott átfogó interjút, amelyben részletesen ismertette, miként növelte jelentősen oroszországi vagyonát az orosz–ukrán háború kitörése után. A Nyugat által szankciókkal sújtott üzletember többek között a Tinkoff Bankban, a Rosbankban és a Yandexben szerzett komoly érdekeltséget - írja a Forbes.

Potanin: „Eljött az én időm” – részletesen beszélt a Tinkoff és a Yandex felvásárlásáról Fotó: AFP

Háború, szankciók és hazatérő tőke

Potanin szerint senki sem tájékoztatta előre az úgynevezett „különleges hadművelet” megindításáról. Elmondása alapján 2021 decemberében még egymilliárd dolláros technológiai befektetést tervezett Oroszországban, de a háború kitörése után gyorsan világossá vált számára, hogy a szankciók őt is elérik.

Állítása szerint vagyonának 5–10 százaléka, több százmillió dollár volt Nyugaton, ezért úgy döntött, ezeket az összegeket inkább orosz befektetésekbe irányítja át. A szankciók így közvetve hozzájárultak ahhoz, hogy Potanin hazai pozíciói megerősödjenek.

Tinkoff: néhány nap alatt lezárt üzlet

A Tinkoff Bank megszerzéséről Potanin azt mondta: a lehetőség szinte készen érkezett hozzá. A Oleg Tinkov által alapított pénzintézet eladásáról csapata tájékoztatta, és az ügylet három–négy nap alatt összeállt. Potanin hangsúlyozta, hogy korábban nem állt személyes kapcsolatban Tinkovval, de egy videóhívás során tiszteletét fejezte ki az üzletember felé.

Tinkov korábban azt állította, hogy a hatóságok nyomására „aprópénzért” kellett megválnia a TCS Grouptól. Potanin az interjúban azt mondta, a teljes csomag értéke mintegy 400 millió dollár volt, amelybe a La Datcha nevű jacht is beletartozott, ezt később továbbértékesítették.

Yandex: „eljött az én időm”

A Yandex esetében Potanin a médiából értesült az eladás lehetőségéről. Találkozott a cég felsővezetésével, és jelezte, hogy jelentős befektetőként kíván beszállni. Az ügylet azonban rendkívül összetett volt, mivel nyugati tulajdonosok és kormányzati szereplők érdekei is ütköztek.

Potanin szerint a szankciók miatt egy időre kiszorult a folyamatból, ám amikor más befektetők – drága hitelből finanszírozott részesedéseik miatt – visszaléptek, ismét lehetőség nyílt számára. „És akkor jött el az én legszebb órám” – fogalmazott.

A Kreml szerepéről azt mondta, nem tapasztalta, hogy az elnöki adminisztráció közvetlen kereskedelmi döntéseket hozott volna. Szerinte a részvénystruktúra végül azoknak kedvezett, akik a legjobb árat kínálták.