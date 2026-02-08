Újabb világmárka tér vissza Oroszországba

Hírlevél
Új fordulatot vett a luxusipar egyik legismertebb márkájának története Oroszországban. Az olasz Prada bejegyzett egy vadonatúj védjegyet Luna Rossa néven az orosz szellemi tulajdonjogi hatóságnál. A Prada tradicionális üzletei már évekkel ezelőtt bezártak.
oroszországluxusmárkaluxuscégpradaluna rossa

Luna Rossa néven a Prada bejegyzett egy új védjegyet Oroszországban.

Women walk past a closed Prada shop in Moscow on March 10, 2022. Many fashion and luxury brands have also announced the interruption of their activities in Russia, including Chanel, Hermes, Prada and LVMH. Luxury has been exempted from sanctions, but many groups have taken the decision to close their shops in the country. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP), Márciusban lesz négy éve, hogy bezárt a Prada divatház üzlete Moszkvában
Márciusban lesz négy éve, hogy bezárt a Prada divatház üzlete Moszkvában
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ez a regisztráció lehetővé teszi, hogy az olasz divatcég kizárólagosan forgalmazzon parfümöket és szépségápolási termékeket az országban, egészen 2035‑ig. 

A szakértők szerint ez nem feltétlenül boltnyitást jelent, sokkal inkább jogi lépés a márka védelmére: így mások nem használhatják jogosulatlanul a nevét vagy logóját. 

Egyébként nem egyedülálló esetről van szó: más neves luxusmárkák, mint a Louis Vuitton vagy a Rolex is új védjegyeket jegyeztek be Oroszországban az utóbbi hónapokban – írja a Caliber.

Nőtt a Prada forgalma tavaly

Érdekesség, hogy a Prada helyi leányvállalatának bevétele jelentősen visszaesett 2021 óta: a 6,9 milliárd rubeles (28,7 milliárd forint) forgalom mintegy 1 milliárdra (4,16 milliárd Ft) zuhant. Ugyanakkor egyes források szerint 2025‑ben az oroszországi eladások 65 %-kal nőttek bizonyos termék‑csatornákon keresztül – például online értékesítés vagy harmadik fél partnerek révén. Az olasz világmárka, a Prada tradicionális üzletei ugyanis már évekkel ezelőtt bezártak.

A Pradáé lett a Versace

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy gigantikus összegért, 1,25 milliárd euróért vásárolja fel a Prada a Versacét. Ezzel áprilisban lezárultak a hónapok óta tartó találgatások a két nagy olasz divatház egyesüléséről.

 

 

