Rémálom a kertben: prérifarkas üldözött egy kisgyereket – videó

Prérifarkas üldözött egy kisfiút fényes nappal a kaliforniai Pasadenában, a családi ház kertjében. A 3 éves gyermek sértetlenül megúszta a veszélyes találkozást, de a megfigyelő kamera felvételei szívszorító pillanatokat örökítettek meg – írja a Fox News.

Prérifarkas üldözött egy kisgyereket Kaliforniában – Fotó: Unsplash

Prérifarkas keltett pánikot a kaliforniai családi ház előtt

A felvételen látható, hogy a kisfiú először kirohant a felhajtóra, majd pánikba esve visszafordult és rémülten sikoltozva menekült. Nem sokkal később a prérifarkas is feltűnt a kamera előtt, a gyereket követve. Szerencsére az anya a közelben volt, végül az ő kiabálása üldözte el az állatot.

Bár a prérifarkasok nem ritkák a dél-kaliforniai dombos környékeken, az anyuka szerint sosem tapasztalták, hogy az állat ilyen közvetlenül a kertjükbe merészkedett volna.

A szakértők szerint a párzási időszakban az állatok különösen kíváncsiak és aktívak, ami növeli a kis háziállatok, és ritkán az emberek veszélyeztetettségét is.

