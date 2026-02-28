Áttörés a prosztatarák kezelésében: „eltűnhetnek” a daganatok az új csodagyógyszertől?

Az új készítmény, a VIR-5500 az úgynevezett „T-sejt aktiváló” gyógyszerek közé tartozik. Lényege, hogy összekapcsolja az immunrendszer T-sejtjeit a daganatsejtekkel, így közvetlen támadást indít a rákos sejtek ellen, miközben egy különleges „álcázó mechanizmus” megakadályozza a súlyos mellékhatásokat. A korábbi immunterápiák nem bizonyultak hatékonynak a prosztatarák esetén – most azonban fordulat jöhet, számolt be a Daily Mail.

Megdöbbentő számok a kísérletből

A kutatást britek 58 előrehaladott állapotú beteg bevonásával végezték.

Az eredmények:

A betegek 45 százalékánál zsugorodott a daganat

A legmagasabb dózist kapók 53 százalékánál 90 százalékkal csökkent a PSA (prosztataspecifikus antigén)-szint

82 százaléknál legalább a felére esett vissza a PSA

A páciensek 88 százalékánál csak enyhe mellékhatás jelentkezett

Az adatokat a rangos American Society of Clinical Oncology genitourináris daganatokkal foglalkozó szakmai konferencián ismertették, San Franciscóban. A kutatást vezető Johann de Bono professzor szerint a gyógyszer most nagyobb szabású klinikai vizsgálatokba lép.

Valódi esély van rá, hogy az ilyen gyógyszerek a nem túl távoli jövőben növelik a gyógyulás esélyét még az áttétes prosztatarák esetén is

– fogalmazott.

A prosztatarák a leggyakoribb férfi daganat

A prosztatarák az Egyesült Királyságban évente mintegy 55 ezer új esetet jelent – ez a férfiakat érintő leggyakoribb daganattípus. A betegség világszerte milliókat érint. A mostani eredmények ugyan még korai fázisú vizsgálatból származnak, de a szakértők szerint valódi áttörés körvonalazódik. Ha a nagyobb klinikai vizsgálatok is megerősítik a mostani adatokat, a VIR-5500 akár új korszakot is nyithat a prosztatarák kezelésében – különösen azok számára, akiknél a betegség már más terápiákra nem reagál.

