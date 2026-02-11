Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat - kiderült, kik ülhetnek rajta

Putyin személye állhat a következő fordulat középpontjában, miután ukrán források szerint felmerült a közvetlen tárgyalás lehetősége Moszkva területén. A Telegramon működő Ukraine Context csatorna arról számolt be, hogy az ukrán delegáció mérlegeli: az orosz fővárosban találkozzanak az orosz államfővel, mivel – állításuk szerint – „nincs értelme folyamatosan az Egyesült Arab Emírségekbe vagy az Egyesült Államokba utazni, ha a valódi döntések Moszkvában születnek meg” - írja a Lenta.

Putyin váratlan vendégeket fogad: megpecsételődhet Ukrajna sorsa Fotó: Kristina Solovyova / AFP

A lap értesülései szerint az elképzelés az Abu-Dzabiban tartott legutóbbi egyeztetésen hangzott el. A megbeszélésen a felek állítólag arra jutottak, hogy a béketárgyalás előkészítése csak akkor lehet eredményes, ha közvetlenül ott zajlik az egyeztetés, ahol a stratégiai döntések megszületnek.

A forrás szerint az ukrán küldöttség biztonságát amerikai tárgyalók garantálnák. A név szerint is említett Steven Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, az amerikai elnök veje is szerepet kaphatna a folyamatban. Az értesülések alapján a delegáció Varsóból utazhatna tovább Oroszországba.

Az esetleges moszkvai egyeztetés jelentős diplomáciai fordulatot jelentene, hiszen Ukrajna eddig következetesen ragaszkodott a semleges helyszínekhez. Egy ilyen lépés azt sugallhatja, hogy a felek új szakaszba lépnének a konfliktus politikai rendezésében.

Választások és nemzetközi nyomás

A Financial Times korábban arról írt, hogy az ukrán vezetés február 24-én – a háború kezdetének évfordulóján – bejelentheti az elnökválasztás időpontját. Ugyanakkor a lap szerint kevéssé valószínű, hogy Kijev teljesítené a Trump-adminisztráció azon feltételeit, amelyek május 15-ig elnökválasztást és népszavazást is előírnának egy Oroszországgal kötendő megállapodásról.

Elemzők szerint, ha valóban sor kerülne egy személyes találkozóra Putyin és az ukrán delegáció között, az jelentős hatással lehetne a régió geopolitikai helyzetére. Egy moszkvai tárgyalás új diplomáciai irányt szabhatna a konfliktusnak, különösen akkor, ha a nemzetközi közvetítők is aktív szerepet vállalnak.