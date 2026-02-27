Putyin megszólalt, a hadseregről van szó

Vlagyimir Putyin orosz elnök gratulált a különleges műveleti erők katonáinak szakmai ünnepükhöz – írja a Lenta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

Az üzenetben Putyin hangsúlyozta, hogy a 2009-ben létrehozott különleges műveleti erők rövid idő alatt az orosz hadsereg élvonalába került.

„A gyakorlatban bebizonyították, hogy képesek speciális, nem szabványos, gyakran egyedi feladatokat megoldani, gyorsan és hatékonyan cselekedni bármilyen körülmények között és helyzetben” – fogalmazott az orosz elnök.

Korábban Putyin szent küldetésnek nevezte az orosz katonák munkáját. Szerinte Oroszországban mindig úgy tekintettek a katonákra, mint olyan emberekre, akik „mintha Isten megbízásából” végeznék a feladataikat.

Az orosz vezetés éles hangú figyelmeztetést fogalmazott meg a nyugati országokkal szemben az Ukrajnának nyújtott esetleges nukleáris támogatás miatt. Dmitrij Medvegyev szerint Oroszország minden rendelkezésére álló eszközt bevetne, ha Franciaország vagy az Egyesült Királyság atomfegyvert vagy kapcsolódó technológiát adna át Kijevnek.

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely példátlan felhatalmazást ad az orosz biztonsági szolgálatoknak. Az FSZB biztonsági okokra hivatkozva lekapcsolhatja bárki internetét Oroszországban – a szolgáltatók azonban mentesülnek minden jogi felelősség alól.