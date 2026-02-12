Merényletkísérlet Putyin körül – újabb robbanás rázta meg Moszkvát

A detonáció után sűrű, szürke füst gomolygott az épület előtt, a jármű teljesen kiégett. Sokan már azt találgatják, vajon provokáció vagy üzenet volt-e a robbanás Putyin számára – számolt be róla a Mirror.

Robbanás történt Putyin egyik bázisánál.

Putyinhoz közeli embereket ért támadás az utóbbi időben

A hatóságok szerint a robbanás az autó belsejében történt, a járműben azonban szerencsére nem tartózkodott senki. A tulajdonos kilétét nem hozták nyilvánosságra, és a robbanás okáról is mélyen hallgatnak.

A helyszínt azonnal lezárták, a tűzoltók és a mentők nagy erőkkel vonultak ki a környékre.

Bár hivatalosan nem történt személyi sérülés, az incidens komoly biztonsági kérdéseket vet fel Moszkvában. A fővárost nemrégiben több halálos autórobbantás is megrázta, ami tovább növeli a feszültséget.

Decemberben egy magas rangú orosz tábornok, Fanil Szarvarov is életét vesztette, amikor felrobbant az autója.

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak a gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény.

Két nappal később újabb detonáció történt ugyanazon a környéken, amelyben három ember, köztük két rendőr halt meg. A mostani robbanás így újabb figyelmeztető jel lehet arra, hogy Oroszország hatalmi központja körül egyre nő a bizonytalanság és a fenyegetettség érzése.

Рядом с центром, разрабатывающим инструменты массовой слежки за россиянами, взорвалась машина



Утром в четверг на западе Москвы произошел взрыв у здания Главного научно-исследовательского вычислительного центра управделами президента (ГлавНИВЦ). Согласно расследованиям «Медузы» и… pic.twitter.com/jVXSJurL08 — Новости «Агентства» (@agents_media) February 12, 2026

Rálőttek Putyin egyik első emberére

Moszkvában egy ismeretlen támadó néhány napja több lövést adott le Vlagyimir Putyin egyik legmagasabb rangú védelmi tisztviselője, Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen egy lakóépület közelében, aki megsebesült és kórházba szállították.