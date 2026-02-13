Putyin egyetlen lépéssel padlóra küldheti a Nyugatot – mutatjuk, hogyan!

Képes lenne-e Putyin már idén megtámadni a NATO-t, és győzelmet aratni? Egy szakértők által végigjátszott támadási szimuláció nyugtalanító eredményre jutott: mindössze 15 ezer orosz katona is elegendő lehet ahhoz, hogy a NATO-t súlyos, akár egzisztenciális válságba sodorja.

Sokkoló hadijáték: Putyin egyetlen húzással térdre kényszerítheti a Nyugatot?

A részletes hadijátékot a német WELT a hamburgi Bundeswehr Egyetem „German Wargaming Centerével” közösen készítette. A projektben elismert szakértők és politikusok vállalták magukra Oroszország, több uniós ország – köztük Németország – és a NATO szerepét, és lépésről lépésre modellezték az eszkalációt. A szimulációról még a The Wall Street Journal is beszámolt.

Az osztrák katonai szakértő, Franz-Stefan Gady a hadijátékban az orosz vezérkari főnök szerepét kapta, és támadási terveket dolgozott ki. A forgatókönyv szerint 2026 nyarán tűzszünet lép életbe Ukrajnában, amely időt ad Moszkvának erői feltöltésére, átcsoportosítására és kiképzésére. A fegyverszünet törékeny, de Oroszországnak már nincs szüksége minden egységére a fronton.

A szimuláció szerint a Kreml vezetője, Vlagyimir Putyin humanitárius válságra hivatkozva ürügyet teremt a kalinyingrádi exklávé miatt. Egy állítólagos humanitárius folyosó biztosítására orosz csapatok bevonulnak Litvániába, és elfoglalják a stratégiai jelentőségű Marijampolė városát.

A Nyugat reakciója kulcskérdés. A forgatókönyvben az Egyesült Államok az első 48 órában nem minősíti egyértelműen NATO elleni támadásnak a történteket. Németország habozik, Lengyelország mozgósít, de nem avatkozik be katonailag. Orosz drónok és aknák blokkolják a fő közlekedési útvonalakat, így a NATO-erők nem tudnak hatékonyan fellépni. Az eredmény:

Oroszország néhány ezer katonával megbénítja a szövetséget, és a Baltikum egy részét ellenőrzése alá vonja.

Gady szerint Moszkvának nem is kell feltétlenül bevonulnia Litvániába, Lettországba vagy Észtországba. Fehéroroszország és Kalinyingrád irányából úgynevezett tűzellenőrzést alakíthat ki, vagyis rakétákkal, tüzérséggel és drónokkal tarthatja sakkban a stratégiai pontokat, elrettentve az ellenfelet a beavatkozástól. Ehhez a Baltikumban akár egyetlen orosz katona jelenléte sem szükséges.