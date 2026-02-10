Putyin telefonon egyeztetett az ukrajnai háborúról

Hírlevél
Vlagyimir Putyin telefonon egyeztetett a Dél-afrikai Köztársaság elnökével, Cyril Ramaphosával, aki támogatásáról biztosította Oroszország politikai és diplomáciai törekvéseit az ukrajnai konfliktus rendezésében. A felek a gazdasági együttműködés elmélyítéséről és a BRICS, valamint a G20 keretében folytatandó közös fellépésről is tárgyaltak.
Telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök a Dél-afrikai Köztársaság elnökével, Cyril Ramaphosával.

Putyin egyeztetett. Fotó: Vyacheslav PROKOFYEV / AFP

Ramaphosa kiállt Putyin diplomáciája mellett

A 2026. február 10-én lezajlott egyeztetésen a felek áttekintették a kölcsönösen előnyös együttműködés további fejlesztésének lehetőségeit a kereskedelmi, gazdasági és befektetési területeken, az orosz–dél-afrikai átfogó stratégiai partnerség szellemében.

Szó esett az ukrajnai helyzetről is. 

Cyril Ramaphosa támogatásáról biztosította Oroszország azon törekvéseit, amelyek a konfliktus politikai és diplomáciai rendezésére irányulnak.

Az aktuális nemzetközi kérdésekről folytatott eszmecsere során hangsúlyozták az orosz és a dél-afrikai álláspontok további összehangolásának fontosságát, többek között a G20 és a BRICS keretében.

