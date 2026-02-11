Radioaktív vaddisznóhibridek kóborolnak a fukusimai atomerőműnél

A 2011-es atomerőmű-balesetet követően a térségből evakuálták a lakosságot, több házisertés pedig elszabadult az elhagyott farmokról. Ezek a radioaktív állatok a környező erdőkben élő vaddisznókkal kezdtek keveredni. Azóta a terület nagy része továbbra is lakhatatlan: korábbi kormányzati mérések szerint egyes vaddisznók szervezetében a cézium-137 szintje a biztonságos határérték több mint háromszázszorosa volt – írja az Independent.

Radioaktív vaddisznók Fukushimánál – a kép illusztráció

Fotó: Unsplash

Radioaktív sertések mászkálnak az atomerőmű környékén

Mivel az evakuálási zónába nem telepítettek új sertéseket, és az emberi jelenlét minimálisra csökkent, a térség egyfajta „természetes laboratóriummá” vált. Ez ritka lehetőséget kínált a tudósoknak arra, hogy tanulmányozzák a házisertések és vadon élő rokonaik közötti hibridizáció hosszú távú hatásait.

A fukusimai genetikusok legújabb tanulmányukban 191 vaddisznó és 10 házisertés szövetmintáit elemezték, amelyeket 2015 és 2018 között gyűjtöttek a tiltott zónából.

A kutatók a mitokondriális DNS-t – amely kizárólag az anyától öröklődik – és a nukleáris DNS-t is vizsgálták, így külön tudták választani az anyai származást az általános genetikai keveredéstől. Az elemzések kimutatták, hogy a házisertés-gének viszonylag gyorsan felhígultak a generációk során: körülbelül öt generáció után a hibridek genetikai állománya már döntően a vaddisznókéhoz hasonlított. Ennek ellenére egy kulcsfontosságú tulajdonság megmaradt: a házisertések egész évben tartó, gyors szaporodási képessége. Míg a vaddisznók természetes környezetben jellemzően évente egyszer szaporodnak, a házisertések ennél jóval gyakrabban, nagyobb almokkal. A kutatók szerint a hibridekben ez a tulajdonság fennmaradt, még akkor is, amikor külső megjelenésük és génállományuk egyre inkább a vadon élő állatokéhoz közelített.

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez a mechanizmus valószínűleg más régiókban is megjelenhet, ahol a házi- és vaddisznó-populációk átfedésben vannak

– mondta Donovan Anderson, a Hirosaki Egyetem kutatója, a tanulmány egyik szerzője. A szakemberek szerint az eredmények nemcsak Fukushimára vonatkoznak. A vadon élő és háziasított állatok hibridizációja világszerte egyre nagyobb ökológiai kockázatot jelent, különösen ott, ahol az invazív populációk gyors növekedése súlyos környezeti károkat okozhat.

Ha megértjük, hogy az anyai sertésvonalak miként gyorsítják fel a generációváltást, a hatóságok pontosabban előre jelezhetik a populációrobbanások kockázatát”

– hangsúlyozta Shingo Kaneko társszerző. A kutatók szerint a fukusimai tapasztalatok a vadgazdálkodás és az invazív fajok elleni védekezés stratégiáinak kidolgozásában is fontos szerepet játszhatnak. Az Origo korábban arról írt, hogy egy napig működött: műszaki gond miatt leállt a világ legnagyobb atomerőműve.