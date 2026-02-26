Hihetetlennek tűnik, de ez az étel akár védhet is a rák ellen

A kutatók arra utaló jeleket találtak, hogy a steak védhet a rák ellen. A kutatás a kreatinbevitel és a daganatos megbetegedések aránya közötti összefüggést elemezte.

Látványos illusztráció egy agresszív rákos sejtről

Fotó: Google Gemini AI

Kevesebb rákos megbetegedés a kreatinban gazdag étrendnél

A résztvevők körülbelül tíz százaléka számolt be arról, hogy korábban rákot diagnosztizáltak nála. A kutatók két, 24 órás étrendi feljegyzés alapján becsülték meg a kreatinbevitelt. Az átlagos napi mennyiség 0,12 gramm volt, férfiaknál valamivel magasabb, nőknél alacsonyabb értékkel.

A legalacsonyabb kreatinbevitelű csoportban 10,7 százalék volt a rákos megbetegedések aránya. A legmagasabb bevitelűeknél ez 9,2 százalék volt.

A statisztikai elemzés szerint minden mérsékelt növekedés a kreatin mennyiségében körülbelül öt százalékkal alacsonyabb rákvalószínűséggel járt együtt. A legmagasabb negyedben összesen 16 százalékkal kisebb arányt mértek.

Férfiaknál már napi 0,09 gramm különbség is mérhetően alacsonyabb kockázattal társult. Nőknél a kapcsolat a részletes elemzés után nem bizonyult egyértelműnek.

A steak különösen gazdag természetes kreatinforrás, ezért a kutatók szerint szerepet játszhat abban az étrendi mintázatban, amely alacsonyabb rákos megbetegedési aránnyal társult.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az eredmények összefüggést mutatnak, nem pedig ok-okozati kapcsolatot. Ugyanakkor az adatok új irányt jelölhetnek ki a táplálkozás és a daganatos betegségek kapcsolatának további vizsgálatában – írja a Focus.de.

