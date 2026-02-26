Sokkoló mondat hangzott el a rákról – ez mindenkit érint

A rák kialakulása nem hirtelen történik, hanem hosszú évek alatt zajló folyamat. Erről beszélt Hanna Heikenwälder molekuláris biológus a FOCUS Online-nak. Hangsúlyozta, hogy ez a biológiai változás már a születéstől kezdve jelen van.
Minden emberben kialakul a rák
A biológus úgy fogalmazott: nem az a kérdés, hogy valaki rákos lesz-e, hanem az, hogy mikor.
Szerinte a betegség kialakulása az öregedéshez hasonló, fokozatos folyamat, amely minden ember szervezetében végbemegy.
Heikenwälder szerint alapjaiban kell újragondolni a rákról alkotott képet. Egyrészt le kell venni a betegek válláról a bűntudat terhét, hiszen a folyamat minden emberben zajlik. Másrészt a fiatalokat is meg kell szólítani, mert náluk van a legnagyobb lehetőség a folyamat lassítására.
A rák megelőzése
A szakember szerint a megelőzés bármikor elkezdhető. Minél korábban történik változtatás, annál jobb, de mindig is érdemes lépni az egészség érdekében.
A folyamat lassítása egészséges életmóddal lehetséges:
- a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülésével,
- a napozás mellőzésével,
- a normál testsúly fenntartásával, napi mozgással,
- rendszeres vizsgálat révén,
- valamint a HPV és a hepatitis elleni védőoltásokkal.
