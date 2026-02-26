Sokkoló mondat hangzott el a rákról – ez mindenkit érint

A rák kialakulása nem hirtelen történik, hanem hosszú évek alatt zajló folyamat. Erről beszélt Hanna Heikenwälder molekuláris biológus a FOCUS Online-nak. Hangsúlyozta, hogy ez a biológiai változás már a születéstől kezdve jelen van.

Hanna Heikenwälder molekuláris biológus szerint minden emberben kialakul rák (A kép illusztráció)

Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Minden emberben kialakul a rák

A biológus úgy fogalmazott: nem az a kérdés, hogy valaki rákos lesz-e, hanem az, hogy mikor.

Szerinte a betegség kialakulása az öregedéshez hasonló, fokozatos folyamat, amely minden ember szervezetében végbemegy.

Heikenwälder szerint alapjaiban kell újragondolni a rákról alkotott képet. Egyrészt le kell venni a betegek válláról a bűntudat terhét, hiszen a folyamat minden emberben zajlik. Másrészt a fiatalokat is meg kell szólítani, mert náluk van a legnagyobb lehetőség a folyamat lassítására.

Látványos illusztráció egy agresszív rákos sejtről: a kutatások szerint a daganat által termelt speciális fehérje meglepő módon gátolhatja az Alzheimer-kór kialakulását.

Fotó: Google Gemini AI

A rák megelőzése

A szakember szerint a megelőzés bármikor elkezdhető. Minél korábban történik változtatás, annál jobb, de mindig is érdemes lépni az egészség érdekében.

A folyamat lassítása egészséges életmóddal lehetséges:

a dohányzás és az alkoholfogyasztás kerülésével,

a napozás mellőzésével,

a normál testsúly fenntartásával, napi mozgással,

rendszeres vizsgálat révén,

valamint a HPV és a hepatitis elleni védőoltásokkal.

Leleplezik a rák legnagyobb titkát: így alakul ki a betegség a testben

Az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL) kutatói egy különleges, mesterséges intelligencián alapuló rendszert fejlesztettek ki. A cél, hogy precízebben lássuk, mik azok a sejtszintű folyamatok, amelyek a rák kialakulásához vezetnek. Az új módszer lézerrel jelöli meg a gyanús sejteket, és segít feltárni a korai elváltozásokat a kromoszómákban.

Megvan a rák kikapcsoló gombja: így állítható le végleg a daganat

A rákgének kikapcsolása egy újonnan felfedezett eljárás révén végleges megoldást kínálhat a sejtek kontrollálatlan növekedésére. A felfedezés ígéretes lehetőséget jelent az agresszív leukémia és más daganattípusok hatékonyabb, a betegek számára kíméletesebb gyógyítására.