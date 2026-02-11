Ezeket az ételeket kerülje, ha csökkenteni akarja a rák kockázatát

A rák kockázata sokakat foglalkoztat, és egyre több kutatás vizsgálja, milyen szerepet játszik benne az étrend. A brit UK Biobank 200 000 résztvevőjét elemző tanulmány szerint a feldolgozott élelmiszerek, különösen a cukros üdítők és gyümölcslevek fogyasztása összefügg a rák kialakulásának kockázatával – írja a Focus.

Hogyan csökkenthető a rák kockázata?

A vizsgálat szerint nem minden feldolgozott étel veszélyes azonos mértékben, de a kutatók kiemelik a cukros italok jelentőségét. Az életmód és a táplálkozás együtt hat a kockázatra, ezért érdemes tudatosan válogatni, mit fogyasztunk. A szakértők a következő pontokat javasolják a rák megelőzéséhez:

Teljes értékű étrend: sok zöldség, gyümölcs, hüvelyes és teljes kiőrlésű gabona fogyasztása (napi 400 g zöldség és gyümölcs, legalább 30 g rost).

Feldolgozott élelmiszerek és gyorsételek kerülése: magas zsír-, cukor- és keményítőtartalmuk elősegíti az elhízást.

Vörös hús és felvágott csak mértékkel : heti max. 3 adag, különösen feldolgozott húsból minél kevesebb.

Cukros italok mellőzése: csak víz, tea vagy cukormentes kávé ajánlott; gyümölcslevekből is mértékkel.

Alkoholfogyasztás kerülése: az alkohol több rákfajtához köthető.

Hogyan befolyásolja az életmód a rák kockázatát?

A kutatás rávilágít, hogy az étrend önmagában nem minden, a teljes életmód meghatározó. A rendszeres testmozgás, a dohányzás elkerülése és a napvédelem ugyanolyan fontos tényezők a rák kockázatának csökkentésében. A feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása gyakran együtt jár más kockázati tényezőkkel, például mozgásszegény életmóddal vagy túlsúllyal, amelyek tovább növelhetik a veszélyt.

Milyen apró változtatásokkal csökkenthetjük a kockázatot?

Nem szükséges drasztikusan lemondani minden élvezeti ételről, de érdemes a napi rutinba beépíteni a tudatos étkezést. A szakértők szerint a rák megelőzéséhez a legfontosabb lépés a feldolgozott élelmiszerek és cukros italok fogyasztásának csökkentése, miközben a zöldségek, gyümölcsök és teljes kiőrlésű gabonák kerülnek előtérbe. Így az étrend egyszerre egészséges és élvezhető marad, miközben a rák kockázata mérsékelhető.