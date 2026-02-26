Ezek az étkezési szokások növelik a rák kialakulásának kockázatát

Nemcsak az számít, mit eszünk, hanem az is, mennyit, milyen gyakran és mikor. A túlzott kalóriabevitel és az elhízás bizonyítottan növeli többféle rák kockázatát, köztük a vastagbél-, máj- és nyelőcsődaganatét – írja a Focus.

A feldolgozott húsok és a cukros élelmiszerek is növelik a rák kialakulásának kockázatát.

Fotó: Unsplash

A rossz étkezési szokások és a rák rejtett kapcsolata

Az elhízás legalább 13 daganattípus esetében számít kockázati tényezőnek, mivel a zsírsejtek gyulladást elősegítő anyagokat és hormonokat termelnek. Ezek a hormonális és anyagcsere-változások kedveznek a daganatos sejtek szaporodásának.

Ugyanakkor a tartós alultápláltság is növelheti bizonyos betegségek, például a gyomor- és tüdődaganat kockázatát,

bár erről kevesebb adat áll rendelkezésre. Az energiamérleg fenntartása, vagyis a bevitt és elégetett kalóriák egyensúlya, kulcsfontosságú a megelőzésben. Az étkezések időpontja szintén lényeges tényező lehet. Kutatások szerint

a gyakori nassolás, a reggeli kihagyása és a késő esti étkezés összefügghet a vastagbél daganatos megbetegedéseivel.

A késői evés felboríthatja a szervezet cirkadián ritmusát, amely a hormontermelést és a sejtek regenerációját szabályozza. Ha ez a biológiai óra tartósan zavart szenved, az gyulladásokhoz, inzulinrezisztenciához és hormonális egyensúlyzavarokhoz vezethet. A szakértők ezért kiegyensúlyozott, mértékletes és rendszeres étkezést, valamint elegendő mozgást javasolnak a kockázat csökkentése érdekében.

Rákkeltő ételek

Az étrend meghatározó szerepet játszhat abban, hogy mennyire nő a rák kialakulásának esélye, mivel egyes élelmiszerek közvetve vagy közvetlenül hozzájárulhatnak a daganatos betegségek kockázatához. Különösen a feldolgozott húsok, a magas hőfokon sült ételek, a cukros finomított szénhidrátok és az alkohol fogyasztása kapcsolódik több rákfajta előfordulásához.

Egy zöldség, ami a rák ellen is hatásos lehet

A sütőtök nemcsak finom őszi zöldség, hanem az egészséges étrend részeként hozzájárulhat a rák elleni védelemhez is, mivel magas rost- és béta-karotintartalma segíti az emésztést, a testsúly kontrollját és a szervezet antioxidáns védelmét.