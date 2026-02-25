Az EU pánikol: megállíthatatlan rakétán dolgozik Oroszország

A brit Daily Star arról írt, hogy Oroszország egy új, „megállíthatatlan” hiperszonikus rakétát fejleszt, amely a jelenlegi Oresnyik rendszernél is fejlettebb lehet. A lap Viktor Baranec katonai szakértőre hivatkozik, aki az új fegyvert az „Oresnyik fiának” nevezte.

Brutális rakétát fejleszt Oroszország.

Fotó: AFP

Megállíthatatlan orosz rakéta érheti el Londont percek alatt

A beszámoló szerint az új rendszer akár nyolc kinetikus robbanófejet is hordozhat, és képes lehet a célpontokat harminc méteres mélységben eltalálni. A fejlesztők állítólag korszerűbb irányítási rendszerekkel látják el a rakétát, és jelenleg a találati pontosság további javításán dolgoznak.

A lap szerint az új fegyver hatékony lehet ukrajnai és nyugati célpontok ellen is, ugyanakkor hivatalos megerősítés eddig nem érkezett a fejlesztésről.

Korábban az is kiderült, hogy a Kalasnyikov konszern bemutatta Oroszország első, több mint 100 kilométer hatótávolságú taktikai irányított lőszerét, a KUB-10ME típust. A közlés szerint a fegyver fokozott védelemmel rendelkezik a rádióelektronikai zavarás és a légvédelem eszközeivel szemben.