Napvilágot látott a szörnyű lista! Ezek okozzák a rettegett rákos megbetegedést

A World Health Organization (WHO) átfogó elemzést tett közzé, amely 185 ország adatait vizsgálta. A tanulmány szerint 2022-ben világszerte 18,7 millió új rákos megbetegedést diagnosztizáltak, ezek közül mintegy 7,1 millió eset olyan kockázati tényezőkhöz köthető, amelyek elkerülhetők lennének.

WHO-jelentés: így csökkenthetők a rákos megbetegedések

Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

Megelőzhető rákos megbetegedések: mit mutat a kutatás?

A kutatás 30 módosítható rizikófaktort azonosított – köztük először kilenc, daganatot okozó fertőzést is. A jelentés szerzője, André Ilbawi, a WHO rákellenes programjának vezetője szerint ez az első globális elemzés, amely pontosan megmutatja, milyen nagy szerepet játszanak a megelőzhető tényezők a rák kialakulásában.

Ezek a legnagyobb kockázatok

A tanulmány szerint a rákos megbetegedések leggyakoribb, elkerülhető kiváltó okai a következők:

Dohányzás – az új esetek 15%-ért felelős világszerte

Rákot okozó fertőzések – 10%, ide tartozik például a HPV

Alkoholfogyasztás – az esetek mintegy 3%-a

A leggyakrabban érintett daganattípusok a tüdőrák, a gyomorrák és a méhnyakrák, amelyek együtt az összes megelőzhető eset közel felét adják.

A dohányzás a rák egyik leggyakoribb kiváltó oka

Fotó: JESSICA TICOZZELLI / Pexels

Férfiak és nők: eltérő kockázatok

A jelentés szerint

a rákos megbetegedések 45%-a férfiaknál, míg 30%-a nőknél lenne megelőzhető.

Férfiaknál messze a dohányzás a legnagyobb rizikófaktor, nőknél viszont a fertőzések – különösen a HPV – vezetnek, ezt követi a dohányzás és a magas testtömegindex.

A földrajzi eltérések is jelentősek: míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a nőknél a megelőzhető esetek aránya 24%, addig a Szaharától délre fekvő Afrikában ez eléri a 38%-ot.

Életmód, fertőzések, dohányzás – ezek állnak a rákos megbetegedések mögött

Fotó: National Cancer Institute / Unsplash

A rák megelőzése

A szakértők szerint az adatok riasztóak, ugyanakkor reménykeltők is.

A rákos megbetegedések jelentős része ugyanis megelőzhető lenne olyan intézkedésekkel, mint a dohányzás visszaszorítása, az alkoholfogyasztás csökkentése, a levegőszennyezés mérséklése, valamint a védőoltások – például a HPV elleni vakcina – szélesebb körű alkalmazása.

A WHO célja hosszú távon az, hogy a megelőzhető rákos esetek arányát a lehető legközelebb vigye a nullához, hangsúlyozva: az egészségesebb életmód nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is kulcsszerepet játszik a rák elleni küzdelemben.