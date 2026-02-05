Napvilágot látott a szörnyű lista! Ezek okozzák a rettegett rákos megbetegedést

A World Health Organization (WHO) átfogó elemzést tett közzé, amely 185 ország adatait vizsgálta. A tanulmány szerint 2022-ben világszerte 18,7 millió új rákos megbetegedést diagnosztizáltak, ezek közül mintegy 7,1 millió eset olyan kockázati tényezőkhöz köthető, amelyek elkerülhetők lennének.
Megelőzhető rákos megbetegedések: mit mutat a kutatás?
A kutatás 30 módosítható rizikófaktort azonosított – köztük először kilenc, daganatot okozó fertőzést is. A jelentés szerzője, André Ilbawi, a WHO rákellenes programjának vezetője szerint ez az első globális elemzés, amely pontosan megmutatja, milyen nagy szerepet játszanak a megelőzhető tényezők a rák kialakulásában.
Ezek a legnagyobb kockázatok
A tanulmány szerint a rákos megbetegedések leggyakoribb, elkerülhető kiváltó okai a következők:
- Dohányzás – az új esetek 15%-ért felelős világszerte
- Rákot okozó fertőzések – 10%, ide tartozik például a HPV
- Alkoholfogyasztás – az esetek mintegy 3%-a
A leggyakrabban érintett daganattípusok a tüdőrák, a gyomorrák és a méhnyakrák, amelyek együtt az összes megelőzhető eset közel felét adják.
Férfiak és nők: eltérő kockázatok
A jelentés szerint
a rákos megbetegedések 45%-a férfiaknál, míg 30%-a nőknél lenne megelőzhető.
Férfiaknál messze a dohányzás a legnagyobb rizikófaktor, nőknél viszont a fertőzések – különösen a HPV – vezetnek, ezt követi a dohányzás és a magas testtömegindex.
A földrajzi eltérések is jelentősek: míg Észak-Afrikában és Nyugat-Ázsiában a nőknél a megelőzhető esetek aránya 24%, addig a Szaharától délre fekvő Afrikában ez eléri a 38%-ot.
A rák megelőzése
A szakértők szerint az adatok riasztóak, ugyanakkor reménykeltők is.
A rákos megbetegedések jelentős része ugyanis megelőzhető lenne olyan intézkedésekkel, mint a dohányzás visszaszorítása, az alkoholfogyasztás csökkentése, a levegőszennyezés mérséklése, valamint a védőoltások – például a HPV elleni vakcina – szélesebb körű alkalmazása.
A WHO célja hosszú távon az, hogy a megelőzhető rákos esetek arányát a lehető legközelebb vigye a nullához, hangsúlyozva: az egészségesebb életmód nemcsak egyéni, hanem társadalmi szinten is kulcsszerepet játszik a rák elleni küzdelemben.
Az eredeti cikk a New York Post oldalán jelent meg.
További tartalmak:
Rákellenes világnap: ez napjaink egyik legsúlyosabb globális egészségügyi kihívása
Február 4-én tartják a rákellenes világnapot, amely világszerte arra hívja fel a figyelmet, hogy a megelőzés, a korai felismerés és az összefogás életeket menthet. A rák ma is az egyik legsúlyosabb globális egészségügyi kihívás, Magyarországon évente több tízezer új beteget érint, és a halálozási statisztikák élmezőnyében szerepel.
Nagyon aggasztó dolog derült ki a rákról – nem vagyunk felkészülve arra, ami jön
Világszinten riasztó ütemben növekedik a daganatos betegek száma. Csak 2023-ban 18,5 millió új rákos esetet és 10,4 millió halottat regisztráltak, 2050-ben pedig már több mint 30 millió új beteggel számolnak a szakemberek. Főleg az alacsony és közepes jövedelmű országok vannak nagy bajban. Szerencsére nem vagyunk teljesen tehetetlenek, van eszközünk a rettegett diagnózis elkerülésére.