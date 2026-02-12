2026. február 12-én, csütörtökön a belga hatóságok házkutatást végeztek az Európai Bizottság több brüsszeli irodájában, köztük a költségvetési igazgatóságon. A razzia Brüsszelben a testület által 2024-ben lebonyolított ingatlaneladások ügyében indított vizsgálat része, amelyről a The Brussels Times angol nyelvű hírportál számolt be.

Razzia Brüsszelben: belga rendőrök jelentek meg az Európai Bizottságnál

Razzia Brüsszelben: Több tucat épület eladása került a nyomozás fókuszába

A beszámolók szerint a nyomozók összesen 23 európai épület értékesítését vizsgálják. Az ingatlanokat az Európai Bizottság a belga kormány befektetési részlegének, az SFPIM-nek adta el. A mintegy 900 millió euró értékű tranzakció az Európai Bizottság előző ciklusa alatt zajlott le, amikor Johannes Hahn volt a költségvetésért és igazgatásért felelős uniós biztos.

Az Európai Ügyészség vezeti az eljárást

A nyomozást az Európai Ügyészség (EPPO) irányítja – erősítette meg Tine Hollevoet szóvivő. Tájékoztatása szerint jelenleg bizonyítékgyűjtés zajlik, további részleteket azonban egyelőre nem közölnek, hogy ne veszélyeztessék az eljárás eredményét.

Az Európai Bizottság együttműködik

A Financial Times értesülései szerint az Európai Bizottság név nélkül nyilatkozó szóvivője hangsúlyozta: az ingatlanok értékesítése a meghatározott eljárások és protokollok szerint történt.

A testület álláspontja szerint a folyamat megfelelt a vonatkozó szabályoknak, és az Európai Bizottság teljes mértékben együttműködik az Európai Ügyészséggel, valamint a belga hatóságokkal.

A Brussels Times szerint sem az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), sem a belga szövetségi rendőrség nem közölt további részleteket. A hírportál emlékeztetett: az ingatlaneladások idején az Európai Bizottság azt hangsúlyozta, hogy az eljárás összhangban állt az európai pénzügyi szabályozással. A nyomozás jelenlegi, korai szakaszában egyelőre nem világos, hogy történt-e bűncselekmény.

