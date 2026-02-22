Sokkoló régészeti felfedezés: brutális erőszak nyomaira bukkantak

Nem mindennapi régészeti felfedezés borzolja a kedélyeket az Egyesült Királyságban: egy viking kori kivégzőgödörre bukkantak a Cambridge környéki Wandlebury Country Parkban. A University of Cambridge hallgatói és régészei szerint a mintegy 1 200 éves lelet az ősi erőszak és határkonfliktus nyomait őrzi, és új fényt vet a 9. századi angolszász területek történetére – írja a Fox News.

A régészeti felfedezés új fényt vet az angolszász területek történetére (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Régészet a határvidéken: tömegsír és viking kori titkok

A feltárás során körülbelül tíz fiatal férfi csontmaradványait találták meg, köztük teljes és feldarabolt testeket, halmozott koponyákat és „lábtoronyként” elhelyezett végtagokat.

A régészek szerint a helyszín és a lefejezés jelei arra utalnak, hogy a gödör nem harctéri temetkezés, hanem kivégzés színtere lehetett.

A dombvár közelében található, kiemelt fekvésű terület a korszak kivégzéseinek tipikus helyszíne volt, ahol a terület szélén, de látható ponton helyezték el az áldozatokat. Bár a kutatók még DNS-, izotóp- és radiokarbon-vizsgálatokat végeznek, az eddigi eredmények alapján a tömegsír a határkonfliktusok és a bírói ítéletek szokatlan kombinációjára utal.

Az egyedi csontelrendezések ritkák, és további elemzést igényelnek, de mindenképp fontos régészeti felfedezésről van szó

– mondták a szakértők.

A mostani lelet új perspektívát kínál a viking kori Anglia társadalmi és katonai történetének vizsgálatára.

