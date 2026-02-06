Rejtélyes szag terjengett a repülő fedélzetén, kórházba vittek egy légiutas-kísérőt

Hírlevél
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Rendkívüli incidens történt egy British Airways járaton. Egy légiutas-kísérőt kórházba kellett szállítani, miután a felszállást követően rejtélyes szag terjengett a repülőgép fedélzetén. Az eset a londoni Gatwick repülőtéren landoló BA2204-es járaton történt.
A beszámolók szerint a rejtélyes szagot már a felszállás után utasok és a személyzet is érzékelte, a kellemetlen bűz pedig a gép hátsó részéből érkezett. A hosszabb út során több légiutas-kísérő rosszul lett, hányingerre és rosszullétre panaszkodtak – számolt be a Daily Mail

A rejtélyes szagot felszállás után kezdték érezni a British Airways járatán – Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto
A rejtélyes szagot felszállás után kezdték érezni a British Airways járatán
Fotó: REGINALD MATHALONE / NurPhoto

Nem ez az első eset, hogy rejtélyes szagot éreznek a repülőn

A repülőgép földet érése után egy dolgozót elővigyázatosságból kórházba szállítottak, míg más érintetteknek nem volt szükségük orvosi ellátásra. A repülőgépet a leszállást követően átvizsgálták, a szag forrását azonban egyelőre nem sikerült azonosítani.

Valódi aggodalmat keltett a helyzet a fedélzeten. Többen rosszul lettek, de egy stewardess állapota annyira súlyos volt, hogy kórházi vizsgálatra szorult. Felmerült a szén-monoxid-mérgezés gyanúja is

– mondta egy utas a brit sajtónak. 

A British Airways szóvivője megerősítette az esetet. 

A BA2204-es járat egyik légiutas-kísérőjét elővigyázatosságból kórházba szállították, miután rosszul lett a fedélzeten. Utasaink és munkatársaink egészsége a legfontosabb számunkra, az eset körülményeit kivizsgáljuk.

Nem ez az első hasonló eset a közelmúltban. Egy American Airlines járatnak is kényszerleszállást kellett végrehajtania Los Angelesben, miután az utasok erős szagra és rosszullétre panaszkodtak. A pilóták akkor oxigénmaszkot is felvettek, miután a pilótafülkében is gyanús szagot és ízt észleltek.

A hatóságok mindkét esetben hangsúlyozták: konkrét veszélyforrást nem találtak, de az ilyen incidensek komoly aggodalmat keltenek az utasok körében.

Hajszálon múlt a katasztrófa, nagyon közel került egymáshoz két repülő

Majdnem összeütközött egy JetBlue utasszállító és az amerikai légierő egyik légi utántöltő repülőgépe Venezuela közelében. 

Sikolyok hallatszottak a repülőgép rakteréből, azonnal leállították az indulást

Rémület lett úrrá az utasokon egy Air Canada-járaton, miután a felszállásra guruló repülőgép kabinja alatt kétségbeesett sikolyok és dörömbölés hallatszott.

 

