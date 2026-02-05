Felfegyverkezett tinédzser miatt riasztották a rendőröket az egyik nürnbergi iskolához

A közép-frankföldi rendőrség tájékoztatása szerint a segélyhívás röviddel délelőtt 10 óra előtt érkezett. Szemtanúk azt állították, hogy egy fegyvert viselő fiatalt láttak az iskola közelében. Bár nem volt konkrét bizonyíték arra, hogy a tinédzser az épületben tartózkodott volna, a rendőrség a legrosszabb forgatókönyvre is felkészülve átfogó ellenőrzést rendelt el - írja a Bild.

A rendőrség nyomoz. Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

A rendőrség még keresi a fiatalt

A rendőri jelenlét nyugtalanságot keltett a környéken. Az iskola előtt kordonokat állítottak fel, a szülők ezek mögött várakoztak, miközben a rendőrök az intézményen belül és a város több pontján is biztosították a területet. Egy diák a német sajtónak elmondta, hogy a tanárok azonnal bezárták a tantermek ajtaját, és arra kérték a tanulókat, maradjanak a helyükön.

Körülbelül huszonöt percig teljes csend volt, alig szólalt meg valaki. Csak a rendőrök zaját lehetett hallani a folyosón

– mondta.

Később a diákok elhagyhatták az épületet, többen sírtak a feszültségtől. Időközben a rendőrség megerősítette, hogy a bejelentésben szereplő tinédzser nem tartózkodott az iskolában. A hatóságok szerint egy 15 éves fiúról van szó, akinek a kiléte ismert, és akinek családjával a rendőrség kapcsolatban áll. Jelenleg azt vizsgálják, hogy a fiatal valóban hordott-e fegyvert. Mivel feltételezhetően az iskola területén kívül tartózkodik, a rendőrség kiterjesztette a keresést.

An der Konrad-Groß-Schule in Nürnberg wurde ein bewaffneter Schüler gesehen. Die Polizei ist vor Ort. https://t.co/gCkOAdyY2X pic.twitter.com/8CV1h1HcRM — Bayreuther Tagblatt (@bt_tagblatt) February 5, 2026

Az intézménynél továbbra is rendőri jelenlét van érvényben a biztonság fenntartása érdekében.

A hatóságok hangsúlyozták: az intézkedések kizárólag elővigyázatosságból történtek, és elsődleges céljuk a diákok és a tanárok biztonságának garantálása. Az Origo korábban arról írt, hogy egyre drámaibban növekszik az erőszak a német iskolákban.



