Viagrás reptéri ámokfutás: percek alatt rommá zúzta a check-in zónát

A reptéri ámokfutás helyi idő szerint hétfőn reggel 6 óra körül történt a Hong Kong International Airport Terminál 1-es épületében. A férfi – aki novemberben érkezett Hongkongba, és épp jegyet akart vásárolni a távozáshoz – mintegy tíz check-in kioszkot, pultot és korlátot rongált meg – írja a DailyMail.

A reptéri ámokfutás során fémrúddal zúzta szét a check-in pultokat a 35 éves brit turista Hongkongban Fotó: instagram/asiaonecom

Reptéri ámokfutás: fémrúddal és poggyászkocsival pusztított a brit férfi

A beszámolók szerint a fekete pulóvert, kék farmert és oldaltáskát viselő férfi először fellökte az automatákat, majd egy fémoszloppal ismételten nekiesett a kijelzőknek.

Poggyászkocsival döntött fel korlátokat, és egy üvegpanelt is betört. A jelenlévő utasok sokkolva figyelték a jelenetet.

A reptéri hatóság munkatársai és a biztonsági személyzet gyorsan közbeléptek, felszólították a férfit a rongálás abbahagyására, majd a rendőrség végül az autóbuszos kirakodózónában fogta el.

A hatóságok megerősítették, hogy a 35 éves brit turistát rongálás és úgynevezett első kategóriás méreg birtoklása miatt tartóztatták le.

A csomagjában négy darab Viagra tablettát találtak.

Hongkongban a potencianövelő készítmény kizárólag orvosi vényre tartható, így az engedély nélküli birtoklás akár két év börtönbüntetéssel és jelentős pénzbírsággal is járhat. A helyi jogszabályok rendkívül szigorúan szabályozzák az ilyen gyógyszerek forgalmazását és behozatalát.

Nem ez volt az első reptéri ámokfutás

A mostani eset kísértetiesen emlékeztet egy korábbi incidensre az olaszországi Milan Malpensa Airport repülőtéren. Ott egy férfi szemeteseket gyújtott fel, majd kalapáccsal verte szét a check-in képernyőket, miközben fekete füst gomolygott a terminálban, és az utasok pánikszerűen menekültek.

A gyanúsítottat akkor a reptér dolgozói teperték le. A helyi sajtó szerint nem rendelkezett beszállókártyával, és nem is volt utas.

Elszabadult a pokol a fedélzeten, rendőrök rángattak le egy nőt a repülőről

Egy átlagos belföldi repülőút váratlan fordulatot vett, amikor egy utas viselkedése miatt a személyzetnek közbe kellett avatkoznia. A botrány a repülőn végül rendőri intézkedéssel és bírósági üggyel folytatódott.