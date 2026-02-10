Autók közé csapódott egy kényszerleszállást végrehajtó gép, többen megsérültek – videó

A rendőrség szerint két embert, köztük egy autó vezetőjét, kórházba szállítottak kivizsgálásra. A repülő nem tudott visszatérni a repülőtérre, ezért egy forgalmas úton próbált meg leszállni, ami balesethez vezetett – írja a Fox Buisness.

Egy forgalmas útszakaszon volt kénytelen a pilóta letenni a repülőt.

Fotó: Unsplash

Autók közé zuhant egy repülőgép

A hatóságok közlése szerint az egymotoros Hawker Beechcraft BE-36 típusú gép Gainesville városából indult. A célállomás a Cherokee County Regional Airport lett volna Canton közelében. A pilóták az emelkedés után rendellenes fordulatszámot észleltek a motor működésében. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs elég teljesítmény a visszatéréshez, kényszerleszállás mellett döntöttek.

A manőver során a gép három járművel ütközött egy útkereszteződésnél.

Az ütközéskor a jobb szárny eltalált egy autót, és az üzemanyagtartály leszakadva egy SUV hátuljába csapódott. A helyszínen tűzoltók és mentők dolgoztak, miközben az utakat lezárták. A rendőrség figyelmeztette a környéken élőket, hogy a baleset miatt hosszabb forgalmi fennakadások várhatók.

