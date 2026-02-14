Repülőn soha ne viselje ezt a ruhadarabot! Légiutas-kísérő árulta el az okát

Cher, aki több mint hat éve dolgozik légiutas-kísérőként, a TikTok-oldalán osztotta meg tapasztalatait 24 ezer követőjével. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az utasoknak érdemes bizonyos ruhadarabokat – különösen a rövidnadrágot – elkerülniük a repülőn az utazás során.

A repülőgépen célszerű kerülni a rövidnadrág viselését

Fotó: Pixabay

Szerinte a rövidnadrág viselése repülőn „szinte törvénysértésnek” számít, mivel így a lábak közvetlenül érintkeznek az ülésekkel. Cher korábban is jelezte, hogy ezek az ülések ritkán kerülnek megfelelően fertőtlenítésre, így soha nem lehet tudni, mi lehet rajtuk – írja a Mirror.

Mi a helyes öltözék a repülőn?

Cher ajánlása szerint a legkényelmesebb és legpraktikusabb választás a repüléshez: laza nadrág, sportcipő, egyszerű póló és vállakat takaró pulóver.

Ez a kombináció mind nőknek, mind férfiaknak megfelelő, és a legtöbb ruhatárban megtalálható darabokból összeállítható.

A légiutas-kísérő szerint ez az öltözet egyszerre elegáns és kényelmes, ráadásul véd a „piszkos” ülésektől és a gyakran hűvös fedélzeti hőmérséklettől.

Akiknek ez a szett nem tetszik, azoknak Cher két alternatívát is javasol:

Hosszú maxi ruha – takarja a lábat, így nem érinti az ülést, miközben divatos.

Hosszú maxi szoknya és hozzá illő felső – stílusos, kényelmes és praktikus, a férfiak pedig hosszú nadrág és felső párosítással érhetik el ugyanazt az eredményt.

A szakember szerint a szandált érdemes kerülni, mert a lábujjak szabadon maradnak, ez pedig kevésbé higiénikus a fedélzeten. A sportcipő ezzel szemben tökéletes választás.

Cher tanácsa szerint ezekkel az egyszerű, mégis stílusos ruhadarabokkal a következő repülés kényelmes, higiénikus és elegáns lesz, legyen szó nyaralásról vagy üzleti útról.