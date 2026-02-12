Hírlevél
repülőgép

Szerelmes levéllel akart hódítani egy nő a repülőn, kínos dolog történt

Egy ausztrál nő merész húzással hódította meg a TikTok közönségét. A repülő fedélzetén eldobott cetlivel próbált felhívni magára egy fiatal férfi figyelmét, de az akció kínos fordulatot vett.
repülőgépTikTokszerelmes levél

Egy ausztrál nő merész húzása egy repülő fedélzetén pillanatok alatt bejárta az internetet. A 23 éves Isabella Duric egy Sydney–Melbourne járaton döntött úgy, hogy egy cetlivel próbálja meg felhívni magára egy számára szimpatikus utastárs figyelmét. A repülőn indult történetet végül több mint egymillióan követték a TikTokon – írja a New York Post.

repülő, szerelmes levél
Vírusszerűen terjed a TikTokon a repülő utasának merész szerelmes levele – Fotó: Unsplash

Szerelmes levél a repülőn: merész üzenet indította el a történetet

Isabella barátnője szúrta ki a mögöttük ülő fiatal férfit a Virgin Australia repülőjén. A lányok biztatására – és egy kis kihívás hatására – Isabella papírt ragadott, és rövid üzenetet írt:

Szia, mentsd el a számom.

A cetlire rákerült az Instagram- és Snapchat-elérhetősége, valamint a neve is, zárójelben annyival: „szőke”, hogy a fiú könnyen beazonosíthassa.

Az egyik barátnő összegyűrte a papírt, majd átdobta a fiúnak, a cetli azonban lepattant az ablakról, a címzett pedig azt hitte, nem neki szól, így rá sem nézett. A kínos csendet végül egy telefon képernyőjén felmutatott, élénksárga „Nyisd ki a cetlit” felirat törte meg. 

A repülőn kezdődött ismerkedés végül mégis folytatódott: a fiú később üzenetben jelentkezett, bár internet híján csak a landolás után tudta felvenni a kapcsolatot. 

Néhány napig beszélgettek, ám a történet nem mélyült tovább. A szakértők szerint az utazás és a repülő sajátos, átmeneti közege különösen kedvez a spontán vonzalmaknak – talán ezért is olyan ismerős sokaknak a „reptéri crush” élménye.

@belleduric Sorry if this was you or anyone else around us 🤣🤣 #fakebodyy⚠️ #23yearsold #fyp ♬ Stupid thief's stealthy steps [Comedy-style drama accompaniment] (991302) - SoLaTiDo

