Szerelmes levéllel akart hódítani egy nő a repülőn, kínos dolog történt

Egy ausztrál nő merész húzása egy repülő fedélzetén pillanatok alatt bejárta az internetet. A 23 éves Isabella Duric egy Sydney–Melbourne járaton döntött úgy, hogy egy cetlivel próbálja meg felhívni magára egy számára szimpatikus utastárs figyelmét. A repülőn indult történetet végül több mint egymillióan követték a TikTokon – írja a New York Post.

Vírusszerűen terjed a TikTokon a repülő utasának merész szerelmes levele – Fotó: Unsplash

Szerelmes levél a repülőn: merész üzenet indította el a történetet

Isabella barátnője szúrta ki a mögöttük ülő fiatal férfit a Virgin Australia repülőjén. A lányok biztatására – és egy kis kihívás hatására – Isabella papírt ragadott, és rövid üzenetet írt:

Szia, mentsd el a számom.

A cetlire rákerült az Instagram- és Snapchat-elérhetősége, valamint a neve is, zárójelben annyival: „szőke”, hogy a fiú könnyen beazonosíthassa.

Az egyik barátnő összegyűrte a papírt, majd átdobta a fiúnak, a cetli azonban lepattant az ablakról, a címzett pedig azt hitte, nem neki szól, így rá sem nézett. A kínos csendet végül egy telefon képernyőjén felmutatott, élénksárga „Nyisd ki a cetlit” felirat törte meg.

A repülőn kezdődött ismerkedés végül mégis folytatódott: a fiú később üzenetben jelentkezett, bár internet híján csak a landolás után tudta felvenni a kapcsolatot.

Néhány napig beszélgettek, ám a történet nem mélyült tovább. A szakértők szerint az utazás és a repülő sajátos, átmeneti közege különösen kedvez a spontán vonzalmaknak – talán ezért is olyan ismerős sokaknak a „reptéri crush” élménye.

