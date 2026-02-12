Hatalmas baki: egy utas elnézte a repülőt, majd rossz országban landolt

Filmbe illő incidens történt egy repülő utasával: véletlenül rossz gépre szállt fel, és egy többórás út után egészen máshol landolt, mint tervezte – írja a Fox News.

Véletlenül rossz repülőre szállt fel egy utas (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Eltévesztette a repülőt, rossz országba utazott

A történet főszereplője Los Angelestől Managuáig, Nicaragua felé tartott, houstoni átszállással – ám végül Tokióban kötött ki.

A tévedés a levegőben derült ki, amikor az utas megkérdezte a légiutas-kísérőt, miért tart a houstoni út hat óráig, miközben a repülőnek alig több mint három óra alatt kellett volna odaérnie.

Tokióban, a Haneda repülőtéren landolva az utas két éjszakát töltött szállodában, míg a United Airlines megszervezte a továbbutazást az eredeti célállomásra. A légitársaság először 300 dollár értékű utazási jóváírást kínált, végül azonban 1 000 dollárt adott kárpótlásként. A történet minden utas számára tanulságos: még a rutinos repülőutasoknak is érdemes minden lépésre odafigyelni a repülőtérre érkezéstől a beszállásig, hogy elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket.

Szárnyalás helyett vesszőfutás – a budi miatt maradt a földön a repülő

Egy amerikai járat utasai nem a légörvények vagy a késés miatt ragadtak a gépen, hanem egy teljesen szokatlan okból. A repülő vécéje teljesen eldugult, tele emberi ürülékkel. A JetBlue Philadelphia–Boston járata órákig képtelen volt felszállni, amíg a hiba elhárítására nem került sor.

Gurulóúton akart felszállni a pilóta, hatalmas káoszt okozott

Kiürítettek egy utasszállító gépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a gurulóutat nézte kifutópályának. A repülőgépen tartózkodók közül senki sem sérült meg az incidensben, a hatóságok vizsgálják, mi történhetett.