Akkora tömegverekedés tört ki egy repülőn, hogy a pilótának kényszerleszállást kellett végrehajtania – videó

Tömegverekedés tört ki brit utasok között egy Törökországból Manchesterbe tartó repülőn, ezért a gépnek Brüsszelben kényszerleszállást kellett végrehajtania. A fedélzeten eluralkodott a káosz: vér került a padlóra, a családok és idősebb utasok rémülten próbálták elkerülni az összetűzést – írja a Daily Mail.

Tömegverekedés miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani a repülőnek (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Tömegverekedés a repülőn: kitört a pánik az utasok között

A felvételeken látható, hogy a Jet2 személyzete próbálja csillapítani a helyzetet, miközben az utasok kiabálva verekednek a folyosón. Az incidens állítólag akkor kezdődött, amikor valaki megpróbálta elvenni egy másik utas telefonját, és a vita gyorsan fizikai konfliktussá fajult. A rendőrség Brüsszelben szállt fel a gépre, és két személyt őrizetbe vett.

Az utasok szerint az egyik őrizetbe vett személy részeg volt és rasszista megjegyzéseket tett, ami tovább fokozta a feszültséget.

Mások kiemelték a Jet2 személyzet nyugodt, profi fellépését, valamint az utasok lélekjelenlétét, akik segítettek megnyugtatni megrémült társaikat.

A pilóta a leszállás után elmondta, hogy 30 év repülési tapasztalata alatt ritkán kellett kényszerleszállást végrehajtania, és még sosem látott ilyen erőszakos incidenst. A repülő a kitérő után folytatta útját Manchester felé, a Jet2 pedig közölte, hogy az érintett utasokat életre szólóan kitiltja járatairól.

