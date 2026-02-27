Dráma a repülőn: nem engedték egy utasnak, hogy használja a vécét

Egy Aer Lingus repülőjáraton utazó utast mélyen megrázott, amikor a kabinszemélyzet egyik tagja nem engedte, hogy használja a vécét. Az eset az utas és a légiutas-kísérő közötti vita nyomán alakult ki, és végül könnyekig fajult – írja a Daily Mail.

Az Aer Lingus repülőjáratán történt az incidens – Fotó: Unsplash

Megtagadták a vécéhasználatot a repülőn, sírva fakadt

Az EI-515-ös, Marseille és Dublin közötti repülőjáraton a vécék a beszálláskor nem voltak használhatók. Az utas többször is próbálta elérni az illemhelyet, ám a járat vezető légiutas-kísérője, Alan O’Neill biztonsági okokra hivatkozva megtagadta a hozzáférést. Az utas a felszállás után ismét próbálta használni a vécét, miközben a biztonsági öv jelzője még világított – és újra megtagadták tőle a vécéhasználatot. Az utas szerint a légiutas-kísérő azt mondta neki:

Nem mehetsz vécére. Majd én megmondom, mikor mehetsz vécére.

Az utas rendzavarás miatt két szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetést kapott, és nagyjából egy órával később használhatta a vécét; a fedélzeten tartózkodók szerint a szóváltás után elsírta magát. A légiutas-kísérő, akit az incidens után elbocsátottak, panaszt nyújtott be, az ügy vizsgálat alatt áll.

Szárnyalás helyett vesszőfutás – a budi miatt maradt a földön a repülő

Egy amerikai járat utasai nem a légörvények vagy a késés miatt ragadtak a gépen, hanem egy teljesen szokatlan okból. A repülő vécéje teljesen eldugult, tele emberi ürülékkel. A JetBlue Philadelphia–Boston járata órákig képtelen volt felszállni, amíg a hiba elhárítására nem került sor.

Repülőtéren maszturbált a légiutas-kísérő, kirúgták, de jött a fordulat

Komoly botrány rázta meg a brit légitársaságot egy belső vád miatt. Egy légiutas-kísérő a repülőtéren végzett önkielégítést, ami miatt kirúgták. A férfi végül a munkaügyi bíróságon nyert, miután kimondták: a kirúgás nem volt kellően megalapozott.