Szárnyalás helyett vesszőfutás – a budi miatt maradt a földön a repülő

Február elején történt az az eset, amelynek során a JetBlue 260-as járatának utasai már a repülőn várakoztak, amikor a személyzet közölte, hogy a vécében súlyos műszaki probléma keletkezett. Az eldugult toalett miatt a gép nem tudott felszállni, és a javítás vagy tisztítás hosszú órákig elhúzódott.

Órákig nem indult a JetBlue repülőgépe Philadelphiából a vécé hibája miatt

Az utasok között sokan értetlenül fogadták a hírt, egyesek még felajánlották, hogy segítenek a probléma megoldásában, de a személyzet határozottan elutasította a segítséget. A helyzet végül odáig fajult, hogy a JetBlue kénytelen volt a járatot törölni, órákkal azután, hogy leszállt volna, és felajánlani a jegyár visszatérítését vagy átfoglalást más járatra – írj a New York Post.

Más repülők is késtek

Az utasok közül sokan pórul jártak a kellemetlenség miatt: lemaradtak csatlakozó járatokról, találkozókról, tárgyalásokról és családi programok borultak fel a vécéhiba miatt. Az egyik utas például másik légitársaság járatára szállt át, de az is később érkezett meg a rossz idő miatt Bostonban, így ő újabb csúszást szenvedett.

Mindenesetre ez a bizarr incidens tovább csak fokozta a légitársaságokkal kapcsolatos utaspanaszokat.

De nem a JetBlue-é volt az első olyan eset, amikor higiéniai problémák vagy budihibák okoztak kellemetlenséget utazások során. Az utasok szerint a légitársaságoknak nemcsak a biztonságra, hanem a fedélzeti higiéniai problémák gyors kezelésére is fel kellene készülniük.

Egyékbként korábban két holttestet találtak a JetBlue egyik gépének fülkéjében. A repülő a New York-i JFK reptérről szállt fel és a Fort Lauderdale-Hollywoodi Nemzetközi Repülőtérre tartott.