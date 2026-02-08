Szárnyalás helyett vesszőfutás – a budi miatt maradt a földön a repülő

Hírlevél
Egy amerikai járat utasai nem a légörvények vagy a késés miatt ragadtak a gépen, hanem egy teljesen szokatlan okból. A repülő vécéje teljesen eldugult, tele emberi ürülékkel. A JetBlue Philadelphia–Boston járata órákig képtelen volt felszállni, amíg a hiba elhárítására nem került sor.
Február elején történt az az eset, amelynek során a JetBlue 260-as járatának utasai már a repülőn várakoztak, amikor a személyzet közölte, hogy a vécében súlyos műszaki probléma keletkezett. Az eldugult toalett miatt a gép nem tudott felszállni, és a javítás vagy tisztítás hosszú órákig elhúzódott.

JetBlue Airbus A220-300 passenger aircraft at the Paris Air Show 2025 in Le Bourget airport. The narrow body A220 of Jet Blue airline carrier has the registration tail number N3267J, the name Blue Above All and is powered by 2x PW jet engines. JetBlue Airways Corporation, stylized as jetBlue, is an American low cost airline headquartered in Queens, New York City, United States of America, operating a fleet of 279 planes and having codeshare with airlines from Oneworld, SkyTeam, and Star Alliance aviation group. Paris Air Show, is one of the world's largest aerospace exhibitions, brings together global industry leaders to showcase the latest innovations in aviation, defense, and space technology. Le Bourget, France on June 18, 2025 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP), Órákig nem indult a JetBlue repülőgépe Philadelphiából a vécé hibája miatt
Órákig nem indult a JetBlue repülőgépe Philadelphiából a vécé hibája miatt
Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Az utasok között sokan értetlenül fogadták a hírt, egyesek még felajánlották, hogy segítenek a probléma megoldásában, de a személyzet határozottan elutasította a segítséget. A helyzet végül odáig fajult, hogy a JetBlue kénytelen volt a járatot törölni, órákkal azután, hogy leszállt volna, és felajánlani a jegyár visszatérítését vagy átfoglalást más járatra – írj a New York Post.

Más repülők is késtek

Az utasok közül sokan pórul jártak a kellemetlenség miatt: lemaradtak csatlakozó járatokról, találkozókról, tárgyalásokról és családi programok borultak fel a vécéhiba miatt. Az egyik utas például másik légitársaság járatára szállt át, de az is később érkezett meg a rossz idő miatt Bostonban, így ő újabb csúszást szenvedett. 

Mindenesetre ez a bizarr incidens tovább csak fokozta a légitársaságokkal kapcsolatos utaspanaszokat. 

De nem a JetBlue-é volt az első olyan eset, amikor higiéniai problémák vagy budihibák okoztak kellemetlenséget utazások során. Az utasok szerint a légitársaságoknak nemcsak a biztonságra, hanem a fedélzeti higiéniai problémák gyors kezelésére is fel kellene készülniük.

Egyékbként korábban két holttestet találtak a JetBlue egyik gépének fülkéjében. A repülő a New York-i JFK reptérről szállt fel és a Fort Lauderdale-Hollywoodi Nemzetközi Repülőtérre tartott.

