Rendkívüli

Izrael megtámadta Iránt

Politikai atombomba a németeknél, Merz kolosszális buktába szaladt bele

repülőgép

Pénzt szállító repülőgép zuhant le, elözönlötték a tragédia helyszínét

Lezuhant a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe. A repülőgép-balesetben legalább 20 ember meghalt, de az áldozatok száma nőhet. A gép frissen nyomtatott pénzt szállított, ezért az emberek elözönlötték a halálos baleset helyszínét.
repülőgépbolíviai légierőpénzt szállítóbalesettragédia

Lezuhant pénteken a bolíviai légierő egyik teherszállító repülőgépe a dél-amerikai ország nyugati részén lévő el Alto repülőteréhez közel, legkevesebb 20-an meghaltak, többen megsérültek – közölte a bolíviai védelmi miniszter az MTI információi szerint.

Mentőcsapatok sétálnak egy katonai repülőgép roncsai közelében, amely 2026. február 27-én zuhant le El Altóban, La Paz közelében.
Mentőcsapatok sétálnak egy katonai repülőgép roncsai közelében, amely 2026. február 27-én zuhant le El Altóban, La Paz közelében.
Fotó: AIZAR RALDES / AFP

Marcelo Salina elmondta, hogy a C–130 Hercules típusú, frissen nyomtatott pénzt szállító gép Santa Cruz felől indult, azonban lecsúszott a kifutópályáról és egy autópálya melletti mezőn csapódott be, súlyosan megrongálva több járművet is.  

A tűzoltók a lángokat eloltották, de Pavel Tovar országos tűzoltóparancsnok közlése szerint több gépjármű teljesen összeroncsolódott, és a romok alatt további holttestek lehetnek.  

Tovar kiemelte: a mentést nehezíti az a több száz ember, aki azonnal megjelent a szerencsétlenség helyszínén, hogy összeszedhesse a repülőgépből kihullott papírpénzt. A hatóságok a sokaságot – a közösségi médiában is megjelent felvételek tanúsága szerint – könnygázzal és vízágyúval igyekeztek feloszlatni, többeket pedig őrizetbe vettek.  

A tragédia ügyében vizsgálat indult. 

