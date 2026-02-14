Szörnyű tragédia a síparadicsom közelében: négyen meghaltak

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy Epic E1000 típusú, hatüléses turbólégcsavaros repülő zuhant le péntek hajnalban, helyi idő szerint 0 óra 20 perc körül. A fedélzeten négyen tartózkodtak, a repülőgép-balesetben mindannyian életüket vesztették – írja a New York Post.
A repülőgép-baleset hegyvidéki területen történt
Az első információk szerint a gép Steamboat Springs közelében hegyvidéki terepre csapódott, a baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Az ügyet a Szövetségi Légügyi Hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) is vizsgálja.
A repülőgép egy Tennessee állambeli, franklini székhelyű vállalkozás, az ALS Aviation LLC tulajdonában volt. Az amerikai cégnyilvántartás alapján ugyanakkor nem tüntettek fel kapcsolattartó személyt a vállalatnál.
A hatóságok várhatóan a következő napokban közölnek további részleteket a tragédiáról.
