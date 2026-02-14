Szörnyű tragédia a síparadicsom közelében: négyen meghaltak

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy Epic E1000 típusú, hatüléses turbólégcsavaros repülő zuhant le péntek hajnalban, helyi idő szerint 0 óra 20 perc körül. A fedélzeten négyen tartózkodtak, a repülőgép-balesetben mindannyian életüket vesztették – írja a New York Post.

A coloradói repülőgép-baleset részletei egyelőre nem ismertek

Fotó: X

A repülőgép-baleset hegyvidéki területen történt

Az első információk szerint a gép Steamboat Springs közelében hegyvidéki terepre csapódott, a baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Az ügyet a Szövetségi Légügyi Hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) is vizsgálja.

A light aircraft crashed in S. Springs, Colorado, all 3 aboard died, 1 ground injury. Preliminary data hints flight was on approach, hit mountain 3 mi from runway, apparently was 0.82 nm off course. Aircraft was a Epic E1000 [Reg. N98FK - Owner ALS Aviation LLC] ℹ️ASN pic.twitter.com/Fk7Q6PyuI7 — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 13, 2026

A repülőgép egy Tennessee állambeli, franklini székhelyű vállalkozás, az ALS Aviation LLC tulajdonában volt. Az amerikai cégnyilvántartás alapján ugyanakkor nem tüntettek fel kapcsolattartó személyt a vállalatnál.

A hatóságok várhatóan a következő napokban közölnek további részleteket a tragédiáról.

