Szörnyű tragédia a síparadicsom közelében: négyen meghaltak

Négy ember életét vesztette, miután egy kisrepülőgép lezuhant a Colorado állambeli Steamboat Springs közelében – közölték a hatóságok. A repülőgép-baleset egy hegyvidéki területen történt.
A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint egy Epic E1000 típusú, hatüléses turbólégcsavaros repülő zuhant le péntek hajnalban, helyi idő szerint 0 óra 20 perc körül. A fedélzeten négyen tartózkodtak, a repülőgép-balesetben mindannyian életüket vesztették – írja a New York Post.

A coloradói repülőgép-baleset részletei egyelőre nem ismertek – Fotó: X
A coloradói repülőgép-baleset részletei egyelőre nem ismertek
Fotó: X

A repülőgép-baleset hegyvidéki területen történt

Az első információk szerint a gép Steamboat Springs közelében hegyvidéki terepre csapódott, a baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. Az ügyet a Szövetségi Légügyi Hivatal és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) is vizsgálja.

A repülőgép egy Tennessee állambeli, franklini székhelyű vállalkozás, az ALS Aviation LLC tulajdonában volt. Az amerikai cégnyilvántartás alapján ugyanakkor nem tüntettek fel kapcsolattartó személyt a vállalatnál.

A hatóságok várhatóan a következő napokban közölnek további részleteket a tragédiáról.

