Tragikus repülőgép-baleset rázta meg Törökországot – videó

Repülőgép-baleset történt Törökország nyugati részén, lezuhant a Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı állományába tartozó F–16-os harci repülőgép, a pilóta életét vesztette - tájékoztat az AA.

A repülőgép-baleset helyszíne Balikesir tartományban, ahol az F–16-os roncsait megtalálták

Fotó: SERGEN SEZGIN / ANADOLU

Repülőgép-baleset Törökországban

A török védelmi minisztérium közlése szerint a gép kedd este szállt fel a balıkesiri légibázisról, és hajnali 1 órától megszakadt vele a rádiókapcsolat és azonosító jele is eltűnt a radarokról. Az azonnali megindított kutató-mentő művelet során megállapították, hogy a repülőgép katasztrófát szenvedett, roncsait az İzmir–İstanbul autópálya Naipli térségében, Karesi körzetében találták meg.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a baleset okát a katasztrófavizsgáló bizottság technikai elemzése alapján állapítják meg. A Balıkesir-i főügyészség szintén vizsgálatot indított, az ügyészség képviselői a helyszínre érkeztek.

A szerencsétlenség körülményeit tovább vizsgálják.

