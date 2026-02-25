Tragikus repülőgép-baleset rázta meg Törökországot – videó

Repülőgép-baleset történt Törökország nyugati részén, lezuhant a Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı állományába tartozó F–16-os harci repülőgép, a pilóta életét vesztette - tájékoztat az AA.
Repülőgép-baleset Törökországban
A török védelmi minisztérium közlése szerint a gép kedd este szállt fel a balıkesiri légibázisról, és hajnali 1 órától megszakadt vele a rádiókapcsolat és azonosító jele is eltűnt a radarokról. Az azonnali megindított kutató-mentő művelet során megállapították, hogy a repülőgép katasztrófát szenvedett, roncsait az İzmir–İstanbul autópálya Naipli térségében, Karesi körzetében találták meg.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a baleset okát a katasztrófavizsgáló bizottság technikai elemzése alapján állapítják meg. A Balıkesir-i főügyészség szintén vizsgálatot indított, az ügyészség képviselői a helyszínre érkeztek.
A szerencsétlenség körülményeit tovább vizsgálják.
Balıkesir tartomány kormányzója, İsmail Ustaoğlu közölte, hogy a gép röviddel a felszállás után zuhant le. A pilóta, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat a balesetben életét vesztette. A helyszínen vizsgálat indult, az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen lezárták, a mentési és biztosítási munkálatok folytatódtak.