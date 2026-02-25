Hírlevél
Tragikus repülőgép-baleset rázta meg Törökországot – videó

1 órája
Lezuhant egy F–16-os harci repülőgép Törökország nyugati részén. A repülőgép-baleset során a gép megsemmisült, a pilóta életét vesztette. A hatóságok vizsgálják a szerencsétlenség körülményeit.
Repülőgép-baleset történt Törökország nyugati részén, lezuhant a Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı állományába tartozó F–16-os harci repülőgép, a pilóta életét vesztette - tájékoztat az AA.

repülőgép-baleset
A repülőgép-baleset helyszíne Balikesir tartományban, ahol az F–16-os roncsait megtalálták
Fotó: SERGEN SEZGIN / ANADOLU

Repülőgép-baleset Törökországban

A török védelmi minisztérium közlése szerint a gép kedd este szállt fel a balıkesiri légibázisról, és hajnali 1 órától megszakadt vele a rádiókapcsolat és azonosító jele is eltűnt a radarokról. Az azonnali megindított kutató-mentő művelet során megállapították, hogy a repülőgép katasztrófát szenvedett, roncsait az İzmir–İstanbul autópálya Naipli térségében, Karesi körzetében találták meg.

Balıkesir tartomány kormányzója, İsmail Ustaoğlu közölte, hogy a gép röviddel a felszállás után zuhant le. A pilóta, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat a balesetben életét vesztette. A helyszínen vizsgálat indult, az autópálya érintett szakaszát ideiglenesen lezárták, a mentési és biztosítási munkálatok folytatódtak.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a baleset okát a katasztrófavizsgáló bizottság technikai elemzése alapján állapítják meg. A Balıkesir-i főügyészség szintén vizsgálatot indított, az ügyészség képviselői a helyszínre érkeztek.

A szerencsétlenség körülményeit tovább vizsgálják.

