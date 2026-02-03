Két emberrel a fedélzeten csapódott a földbe egy kisrepülő

Könnyű repülőgép zuhant le a nagy-manchesteri Littleborough környékén, a mentőszolgálatokat a helyszínre riasztották. Két ember tartózkodott a fedélzeten a repülőgép-baleset ideje alatt, az első információk szerint az egyik utas ejtőernyővel menekült – írja a BBC.

A rendőrség vizsgálja a repülőgép-baleset körülményeit – Fotó: Pexels

Repülőgép-baleset: mezőre zuhant repülőgép Manchesterben

A lezuhant gép egy Cirrus SR20 típusú kisrepülő volt, amely Birminghamből szállt fel, majd Littleborough közelében veszíteni kezdte a magasságát. A rendőrség, a tűzoltók és a légimentők a helyszínre érkeztek, ahol egy közeli mezőn kezdték meg a mentést.

Az interneten terjedő képek szerint a sárga ejtőernyő egy oszlopba akadt, miközben a mentőcsapatok a sérültek felkutatásán dolgoztak.

A területet lezárták, és a lakosságot arra kérték, hogy kerüljék a helyszínt. Szemtanúk szerint a mentőegységek gyorsan reagáltak, helikopterek is érkeztek. A baleset körülményeit a Nagy-Manchesteri

Rendőrség vizsgálja, a sérültek állapotáról egyelőre nincsenek részletek.

