Sokkoló repülőgép-baleset: vízbe csapódott a gép, 55 utas volt a fedélzeten – videó

Súlyos repülőgép-baleset történt Somáliában, amikor a StarSky légitársaság gépe röviddel a felszállás után a part menti sekély vízbe zuhant. A fedélzeten 55 utas tartózkodott, de mindenkit biztonságosan kimenekítettek a helyszíni mentőegységek. Az eset körülményeit a Szomáliai Polgári Légiközlekedési Hatóság vizsgálja – írja a Mirror.

Repülőgép-baleset történt Szomáliában (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Repülőgép-baleset Szomáliában: vízbe zuhant a gép

A StarSky légitársaság járata az Aden Adde Nemzetközi Repülőtérről szállt fel, de a felszállást követően technikai problémák merültek fel, és a gép nem tudott megfelelő magasságot nyerni. Szemtanúk a Jasiira strand közelében látták a repülőt alacsonyan szállni, majd a sekély vízben a partvonalra érkezni.

A helyszínről készült fotók szerint a jobb szárny leszakadt a törzsről.

A repülőtér illetékesei elmondták, hogy a gép megpróbált visszatérni Mogadishu-ba, de a leszállás során letért a futópályáról. A mentőegységek perceken belül a helyszínre érkeztek, és szerencsére az utasokat és a személyzet tagjait is biztonságosan kimenekítették a vízbe zuhant repülőgépből.

A Szomáliai Polgári Légiközlekedési Hatóság (SCAA) megerősítette, hogy a baleset a repülőtér nyugati pereménél, a part menti területen történt. A hatóság hivatalos vizsgálatot indított a baleset okainak tisztázására.

