Drámai repülőgép-baleset: tengerbe zuhant a gép – videó

Kétségbeesett keresés zajlik Dél-Ausztrália partjainál, miután egy könnyű repülőgép a tengerbe zuhant Adelaide közelében. A repülőgép-baleset hírét megerősítették a helyi mentőegységek, akik túlélőket keresnek a vízben – írja a Daily Mail.

A mentőcsapatok kétségbeesetten keresik a repülőgép-baleset túlélőit (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Mentőcsapatok keresik a repülőgép-baleset túlélőit

A repülőgép pénteken 16:30 körül zuhant a sekély vízbe a Murray Mouth közelében, Goolwa South térségében, Adelaide déli részén.

A mentőegységek helikopterrel és tengeri mentőcsapatokkal dolgoznak a helyszínen, mellettük a Country Fire Service három tagja is részt vesz a keresésben.

Az Ausztrál Közlekedésbiztonsági Hivatal (Australian Transport Safety Bureau) is értesült a balesetről, és adatokat gyűjt a történtekről. Hamarosan helyreállító csapatot küldenek területre, hogy folytassák a mentési és felderítési munkálatokat.

A tengerbe zuhant repülőgép híre komoly aggodalmat keltett a helyi közösségben. A mentési akció jelenleg is zajlik, és minden erőforrást a túlélők megtalálására összpontosítanak.

Rejtélyes repülőgép-katasztrófa Oroszországban – több civil is meghalt

Három ember meghalt, amikor 2026. február 2-án, hétfőn lezuhant egy polgári gyakorló repülőgép Oroszország déli részén. Az orosz repülőgép balesetéről a helyi hatóságok adtak tájékoztatást.

Két emberrel a fedélzeten csapódott a földbe egy kisrepülő

Könnyű repülőgép zuhant le Littleborough környékén, a mentőszolgálatokat azonnal a helyszínre riasztották. A repülőgép-baleset során az egyik utas ejtőernyővel menekülhetett.