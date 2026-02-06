Gurulóúton akart felszállni a pilóta, hatalmas káoszt okozott

Hírlevél
Kiürítettek egy utasszállító gépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a gurulóutat nézte kifutópályának. A repülőgépen tartózkodók közül senki sem sérült meg az incidensben, a hatóságok vizsgálják, mi történhetett.
repülőgéppilótafelszállás

Kiürítettek egy Koppenhágába tartó utasszállító repülőgépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a felszállást a kifutópálya helyett tévedésből egy gurulóúton kezdte meg – írta pénteken a VRT News hírportál, az információkat a repülőtéri hatóságok is megerősítették. 

Kiürítettek egy utasszállító repülőgépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a gurulóutat nézte kifutópályának.
Fotó: Unsplash

Az incidens a Scandinavian Airlines (SAS) egyik csütörtök esti járatát érintette. Az Airbus A320neo típusú repülőgép 135 utassal a fedélzetén gyorsítani kezdett a felszálláshoz a zaventemi repülőtéren, ám nem kifutópályán, hanem gurulóúton, amely a repülőtéren belül a repülőgépek lassú közlekedésére szolgál a terminálok és a kifutópályák között. 

A személyzet időben megállította a repülőgépet, a felszállás nem történt meg, személyi sérülés nem volt.  

A helyszínre a repülőtéri tűzoltóság és a szövetségi rendőrség is kivonult. Az utasoknak és a személyzetnek pszichológiai segítséget ajánlottak fel.  

A gép kiürítése több órát vett igénybe, mivel azon a helyen, ahol a repülőgép megállt - üzemanyag-tároló tartályok közelében – nem álltak rendelkezésre lépcsők.  

Az utasok csütörtök este nem tudták folytatni útjukat Koppenhágába; a légitársaság alternatív járatokról és szállásról gondoskodott. Az eset nem zavarta a brüsszeli repülőtér forgalmát, más járatokat nem töröltek.  

A hatóságok vizsgálják, miért a gurulóutat használták a pilóták kifutópálya helyett. A belga polgári légiközlekedési hatóságok indítottak eljárást. Luc De Wilde légi közlekedési szakértő a VRT News-nak nyilatkozva rendkívül szokatlannak nevezte az esetet, és előzetesen pilótahibát valószínűsített, hangsúlyozva, hogy ezt csak a teljes vizsgálat erősítheti meg. 

