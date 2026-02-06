Gurulóúton akart felszállni a pilóta, hatalmas káoszt okozott

Kiürítettek egy Koppenhágába tartó utasszállító repülőgépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a felszállást a kifutópálya helyett tévedésből egy gurulóúton kezdte meg – írta pénteken a VRT News hírportál, az információkat a repülőtéri hatóságok is megerősítették.

Kiürítettek egy utasszállító repülőgépet a brüsszeli repülőtéren, miután a pilóta a gurulóutat nézte kifutópályának.

Fotó: Unsplash

Az incidens a Scandinavian Airlines (SAS) egyik csütörtök esti járatát érintette. Az Airbus A320neo típusú repülőgép 135 utassal a fedélzetén gyorsítani kezdett a felszálláshoz a zaventemi repülőtéren, ám nem kifutópályán, hanem gurulóúton, amely a repülőtéren belül a repülőgépek lassú közlekedésére szolgál a terminálok és a kifutópályák között.

A személyzet időben megállította a repülőgépet, a felszállás nem történt meg, személyi sérülés nem volt.

A helyszínre a repülőtéri tűzoltóság és a szövetségi rendőrség is kivonult. Az utasoknak és a személyzetnek pszichológiai segítséget ajánlottak fel.

A gép kiürítése több órát vett igénybe, mivel azon a helyen, ahol a repülőgép megállt - üzemanyag-tároló tartályok közelében – nem álltak rendelkezésre lépcsők.

Az utasok csütörtök este nem tudták folytatni útjukat Koppenhágába; a légitársaság alternatív járatokról és szállásról gondoskodott. Az eset nem zavarta a brüsszeli repülőtér forgalmát, más járatokat nem töröltek.

A hatóságok vizsgálják, miért a gurulóutat használták a pilóták kifutópálya helyett. A belga polgári légiközlekedési hatóságok indítottak eljárást. Luc De Wilde légi közlekedési szakértő a VRT News-nak nyilatkozva rendkívül szokatlannak nevezte az esetet, és előzetesen pilótahibát valószínűsített, hangsúlyozva, hogy ezt csak a teljes vizsgálat erősítheti meg.

Rosszul lett a pilóta – vészhelyzetet jelentett egy repülőgép

Vészhelyzetet jelentett egy, Lanzarotéről Manchesterbe tartó Jet2-járat az Egyesült Királyság felett február 3-án, miután a fedélzeten szolgálatot teljesítő pilóta rosszullét miatt nem tudta folytatni a munkáját. Az Airbus A321 típusú repülőgép 20 óra 14 perckor biztonságosan leszállt a Manchester Airport területén, majd kijelölt állóhelyre gurult. Az utasok a landolást követően rendben elhagyták a fedélzetet.