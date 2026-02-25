Landolás után vették csak észre a hatalmas bajt a repülőgépen

Golyó ütötte lyukakat találtak az American Airlines egyik járatán. A 737 MAX 8 típusú repülőgép Miamiból repült Kolumbiába – írja a CBS News.

Golyó ütötte lyukakat találtak leszállás után az American Airlines egyik repülőgépén Kolumbiában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A személyzet a leszállás után vette észre a lyukakat, amit azonnal jelentettek.

A rendőrség megerősítette, hogy golyó által ütött lyukakat találtak az oldalsó szárnyon. Azt nem tudni, hogy mikor és pontosan hogyan sérült meg a gép. Személyi sérülés nem történt.

Rutinellenőrzés után csapataink egy lyukat azonosítottak egyik repülőgépünk külsején Medellínben

– közölte az American Airlines. „A repülőgépet azonnal kivontuk a forgalomból további ellenőrzés és javítás céljából.”

